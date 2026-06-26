Nieuczciwość HMRC. Urząd nakładał podatki w oparciu o fałszywe informacje o dochodach

W ciągu ostatniego miesiąca HMRC straciło zaufanie wielu podatników wszczynając serię skandali. Na początku czerwca wyszło na jaw, że urząd niesłusznie nakładał podatki na podstawie fałszywych informacji o dochodach. Ale to nie wszystko…

„The Telegraph” zwraca uwagę na nieuczciwość HMRC wobec podatników i naświetla liczne błędy fiskusa. Okazuje się, że brytyjski urząd skarbowy wykorzystuje nieaktualne dane do prognozowania przyszłych zobowiązań podatkowych. Jednak nie jest to jedyny jego grzech.

Nieuczciwość HMRC wobec podatników

Jak wspomnieliśmy – na początku czerwca okazało się, że urząd niesłusznie nakładał podatki na osoby oszczędzające. Robił to na podstawie nieprawdziwych informacji o dochodach, a nawet o kontach bankowych, które nie istnieją.

- Advertisement -

Niektórzy podatnicy twierdzą, że nadal płacą podatek od oszczędności, które wydali na zakup domu dwa lata temu. Dlatego, że fiskus wykorzystuje nieaktualne dane do prognozowania przyszłych podatków.

Na błędach fiskusa cierpią także emeryci

W ubiegłym miesiącu „The Telegraph” ujawnił, że HMRC używało niewłaściwego wzoru do obliczania podatku dochodowego od emerytur państwowych. Okazało się także, że ministra ds. emerytur, Torstena Bella, poinformowano o tym problemie rok temu.

Od tego czasu jednak wyszło na jaw, że aż 8,7 miliona emerytów mogło mieć nieprawidłowo obliczone podatki. A HMRC spędziło rok próbując bezskutecznie to naprawić. W międzyczasie Skarb Państwa niesłusznie zainkasował nawet 43 miliony funtów od niczego niepodejrzewających emerytów.

Pokrzywdzeni studenci

W ubiegłym tygodniu natomiast HMRC i Student Loans Company (SLC) ujawniły, że 71 000 absolwentów otrzymało nieprawidłową kwotę odsetek od swoich kredytów studenckich.

Ponownie wykorzystywano nieprawidłowe dane dotyczące zarobków do obliczania odsetek. I to w dodatku przez kilka lat. Przez to niektórzy pożyczkobiorcy mogli – przez niewłaściwy przedział oprocentowania – „oddać” tysiące funtów więcej niż faktycznie byli dłużni.

HMRC i SLC poinformowały, że problem został po raz pierwszy zidentyfikowany w 2022 roku. Jednak żaden z departamentów nie był w stanie określić, jak dawno się pojawił. W niektórych przypadkach, jak podano, absolwenci mogli być dotknięci problemem już od 2016 roku – przez całą dekadę zawyżania opłat.

Zaleca się zatem, aby każdy podatnik sprawdził swój kod podatkowy, najnowszy rachunek podatkowy, a nawet wszelką korespondencję z HMRC. Ponieważ rośnie prawdopodobieństwo, że dane wykorzystywane przez fiskusa, są błędne.