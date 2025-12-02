zamiecie śnieżne
Śnieżne zawieje obejmą kilkanaście jednostek administracyjnych / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
1 min.czytania

Pogodowa ofensywa nad Wyspami. Będą zamiecie śnieżne

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Początek grudnia w Wielkiej Brytanii otworzył się intensywnymi opadami deszczu, ale to śnieg stanie się osią najnowszych prognoz. Modele WXCharts wskazują na dynamiczne załamanie pogody, które od 10 do 12 grudnia obejmie punktowo całe Zjednoczone Królestwo. W wyniku tego przez UK przetoczą się zamiecie śnieżne.

Rozmiar prognozowanego zjawiska obejmie co najmniej kilkanaście jednostek administracyjnych – od Kumbrii, Derbyshire i North Yorkshire, przez Pembrokeshire, Antrim i Tyrone po Perth and Kinross.

Strefa chłodnego frontu uderza w Wielką Brytanię

Prognozowane zamiecie mają dotknąć nie tylko regionów tradycyjnie chłodniejszych. Białe krajobrazy pojawią się także na południu, w tym w hrabstwach Dorset i Somerset. Śnieg zapowiadany jest również w Carmarthenshire w południowej Walii oraz w irlandzkim Fermanagh. Wyraźnie pokazuje to, jak szeroko rozleje się strefa chłodnego frontu.

- Advertisement -

Nadciągająca fala chłodu to wynik częstszego niż zwykle przechodzenia niżów znad Atlantyku, zatrzymujących się nad Wyspami na dłużej, zamiast przemieszczać się dalej na wschód.

W Highlands temperatura spadnie poniżej zera

Wyjątkowo mroźna aura przewidywana jest zwłaszcza w piątek, 12 grudnia, gdy w szkockich Highlands temperatury mogą spaść nawet do -3°C. To właśnie tam prognozy wskazują największą trwałość pokrywy śnieżnej, szczególnie na wyżej położonych terenach.

zamiecie śnieżne
Od 10 do 12 grudnia nastąpi dynamiczne załamanie pogody w UK / fot. Shutterstock.com

Jednak modele meteorologiczne sugerują, że już dzień później może dojść do niemal gwałtownej zmiany warunków – śnieżyce ustąpią miejsca ulewnym deszczom. Powodem będzie wzrost temperatury, który według specjalistów z Met Office zatrze zimowy charakter pogody przynajmniej na kilka dni.

Nieprzewidywalna druga dekada grudnia

Długoterminowa prognoza Met Office, obejmująca okres od 4 do 13 grudnia, wskazuje na dużą zmienność zjawisk pogodowych. Choć temperatury mają być ogólnie bliskie lub nieco powyżej normy, to powtarzające się układy niskiego ciśnienia przyniosą intensywne opady, silniejsze podmuchy wiatru i okresowe spadki temperatur, tworzące idealne warunki do powstawania śnieżnych zawiei. Najwilgotniejsze epizody mają występować na zachodzie kraju.

W efekcie druga dekada grudnia może okazać się wyjątkowo nieprzewidywalna, prowadząc od lokalnych zamieci, przez krótkie odwilże, po kolejne potencjalne epizody zimowej aury.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Potrącenie pieniędzy bezpośrednio z konta? Nowe możliwości DWP

Potrącenie pieniędzy bezpośrednio z konta staje się więc symbolem nowej polityki DWP. Efektywnej, ale kontrowersyjnej. To temat, który będzie budził emocje i wymagał uważnej obserwacji w nadchodzących miesiącach.
UK

Zarówno imigranci z UE wyjeżdżają z Wysp, jak i sami Brytyjczycy

ONS opublikowało dzisiaj dane dotyczące migracji. Pokazują one, że imigranci z UE wyjeżdżają z Wysp, podobnie jak i sami Brytyjczycy.
Podróże i turystyka

Latanie to dziś koszmar! Pasażerowie tracą zdrowie i nerwy

W Europie coraz częściej dochodzi do opóźnień i zakłóceń...
UK

Papierosy mają kosztować tyle samo w całej UE. Zmiana zaboli palaczy

Unia Europejska od lat walczy z wysokim poziomem palenia,...
Discover Poland

Blisko Polski nawet tysiące kilometrów od domu. Z Polsat Box Go to łatwiejsze niż myślisz

Pakiet Polonia w Polsat Box Go pozwala Polakom za granicą pozostać blisko języka, kultury i ulubionych programów. Telewizja po polsku dostępna niemal wszędzie.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet