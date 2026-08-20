Ulotka Home Office uczy migrantów czym jest gwałt.
Ulotka Home Office uczy migrantów czym jest gwałt.
UK
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Szokująca ulotka Home Office uczy migrantów czym jest gwałt

Remigiusz Wiśniewski
Remigiusz Wiśniewski

Ulotki opublikowane przez Home Office wzbudziły ogromne kontrowersje. I nic dziwnego. Home Office opublikowało broszurę i plakaty pod tytułem „Understanding Behaviours and Expectations in the UK: A Guide for Asylum Seekers”. Treść jest szokująca, bo w prosty sposób napisano, że seks bez zgody i seks z dzieckiem są złem i przestępstwem. Taka narracja narzuca myślenie, że odbiorca ulotki nie wie tak oczywistych rzeczy. Tym samym rząd pokazuje jak wielkie zagrożenie stanowią mężczyźni przybywający na łodziach. I zamiast ich deportować, rozdaje im ulotki.

W UK obie osoby muszą zgodzić się na seks

Ulotka przeznaczona dla osób ubiegających się o azyl, będzie opublikowana w wielu językach. My widzieliśmy tylko wersję anglojęzyczną.

Dokument informuje migrantów, że obie strony muszą wyrazić zgodę na seks bez presji i że każdy może zmienić zdanie w dowolnym momencie. Zaś stosunek bez zgody to gwałt – poważne przestępstwo grożące więzieniem oraz wpływające na wniosek o azyl. Poruszono również kwestię wieku zgody (16 lat). W tym jednoznacznie stwierdzono, że seks z osobą poniżej tego wieku jest przestępstwem bez wyjątków.

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Broszura również informuje, że nie wolno kierować do ludzi uwag seksualnych, nawet jeśli uznaje się je za komplement, a gwizdanie czy cmokanie w stronę drugiej osoby jest zabronione.

Kobiety mają prawa

Home Office w ulotce podkreśla, że kobiety w UK mogą same zarabiać, decydować o swoim życiu, wybierać partnera, uczyć się i podróżować bez zgody mężczyzny. Mają prawa takie same jak mężczyźni.

Ulotka mówi także o tym, że nie wolno zaczepiać obcych, bić kobiet.

Ulotka Home Office uczy nielegalnych migrantów, że kobiety mają takie same prawa jak mężczyźni.
Plakat Home Office uczy nielegalnych migrantów, że kobiety mają takie same prawa jak mężczyźni.

Osobna broszura dotyczy bezpieczeństwa dzieci.

Ulotki i plakaty Home Office uczą podstawowych zachowań.
Ulotki i plakaty Home Office uczą podstawowych zachowań.

 

Rząd wpuszcza do kraju ludzi stanowiących zagrożenie

Ulotka wywołała niemałe zamieszanie. Jest ona dowodem na to, że system azylowy przyjmuje ludzie nieznających podstawowych norm. Zaś rząd zdaje sobie sprawę jakim zagrożeniem są nielegalni migranci dla brytyjskich kobiet.

Główne pytanie pojawia się o to, dlaczego zamiast uczyć nielegalnych imigrantów cywilizowanego zachowania wobec kobiet, nie deportować ich z kraju. Zanim popełnią przestępstwo, bo zdaniem wielu taka ulotka ich nie powstrzyma.

Katie Lam, posłanka z Weald of Kent – napisała na X:

„Jeśli ludzie jeszcze tego nie wiedzą: gwałt jest zły, seks z dziećmi jest zły, mężczyźni i kobiety są równi… Odpowiedzią nie jest mówienie im tego, gdy już tu przyjadą, i liczenie na najlepsze. Odpowiedzią jest nigdy nie wpuszczać ich do naszego kraju.”

 

 

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