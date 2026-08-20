Rekordowa liczba imigrantów pobiera zasiłki w UK. Głównie obywatele UE

Liczba imigrantów pobierających zasiłki w UK osiągnęła nowy rekord. Okazało się, że większość tych świadczeniobiorców stanowią imigranci z UE.

Zaledwie kilka dni po tym, jak partia Nigela Farage’a obiecała wprowadzić dla imigrantów zakaz ubiegania się o zasiłki w UK, ujawniono, że rekordowa liczba obcokrajowców pobiera świadczenia.

Zasiłki w UK pobiera rekordowa liczba imigrantów

Najnowsze dane pokazują, że imigranci z UE stanowią największą część ogółu imigrantów pobierających w Wielkiej Brytanii zasiłek Universal Credit. Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Pracy i Emerytur, prawie 1,3 miliona obcokrajowców otrzymuje Universal Credit. Czyli o około 20 000 więcej niż rok wcześniej.

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Obywatele UE stanowią największą część ogółu. A około połowa cudzoziemców pobierających główny brytyjski zasiłek dla bezrobotnych pochodziła z kontynentu.

Z kolei osoby posiadające zezwolenie na pobyt na czas nieokreślony, które zazwyczaj mieszkały i pracowały w UK przez co najmniej pięć lat, stanowiły 233 000 z tej liczby.

Obcokrajowcy mogą ubiegać się o zasiłki na takich samych zasadach jak obywatele brytyjscy. Ale po uzyskaniu statusu osoby osiedlonej lub zezwolenia na pobyt na czas nieokreślony.

Osoby ubiegające się o azyl również mają prawo do zasiłku, ale po uzyskaniu statusu uchodźcy.

Analiza przeprowadzona przez IFS sugeruje, że około połowa imigrantów otrzymujących świadczenia socjalne pracuje.

Partia Farage’a za odebraniem imigrantom prawa do zasiłków

Robert Jenrick, rzecznik ds. gospodarki partii Reform UK, przedstawił pakiet mający na celu zaoszczędzenie 50 mld funtów.

Zgodnie z jego propozycją wszyscy obywatele UE, którym przyznano prawo do osiedlenia się w UK, zostaliby również pozbawieni możliwości ubiegania się o świadczenia. To jednak wymagałoby od Farage’a renegocjacji umowy brexitowej.

Reform UK poinformowała również, że uwzględniła potencjalny koszt w wysokości 500 mln funtów związany z powrotem brytyjskich emigrantów z UE do Wielkiej Brytanii. Miałoby to mieć miejsce w przypadku represji ze strony Brukseli.

Oficjalne dane wykazały również, że łączna liczba osób pobierających świadczenia UC osiągnęła rekordowy poziom 8,36 mln. A ponad połowa osób pobierających benefity nie miała obowiązku poszukiwania pracy.