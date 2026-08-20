Zasiłki w UK otrzymuje coraz więcej imigrantów
Zasiłki w UK otrzymuje coraz więcej imigrantów / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
1 min.czytania

Rekordowa liczba imigrantów pobiera zasiłki w UK. Głównie obywatele UE

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Liczba imigrantów pobierających zasiłki w UK osiągnęła nowy rekord. Okazało się, że większość tych świadczeniobiorców stanowią imigranci z UE.

Zaledwie kilka dni po tym, jak partia Nigela Farage’a obiecała wprowadzić dla imigrantów zakaz ubiegania się o zasiłki w UK, ujawniono, że rekordowa liczba obcokrajowców pobiera świadczenia.

Zasiłki w UK pobiera rekordowa liczba imigrantów

Najnowsze dane pokazują, że imigranci z UE stanowią największą część ogółu imigrantów pobierających w Wielkiej Brytanii zasiłek Universal Credit. Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Pracy i Emerytur, prawie 1,3 miliona obcokrajowców otrzymuje Universal Credit. Czyli o około 20 000 więcej niż rok wcześniej.

- Advertisement -

Obywatele UE stanowią największą część ogółu. A około połowa cudzoziemców pobierających główny brytyjski zasiłek dla bezrobotnych pochodziła z kontynentu.

Z kolei osoby posiadające zezwolenie na pobyt na czas nieokreślony, które zazwyczaj mieszkały i pracowały w UK przez co najmniej pięć lat, stanowiły 233 000 z tej liczby.

Obcokrajowcy mogą ubiegać się o zasiłki na takich samych zasadach jak obywatele brytyjscy.  Ale po uzyskaniu statusu osoby osiedlonej lub zezwolenia na pobyt na czas nieokreślony.

Osoby ubiegające się o azyl również mają prawo do zasiłku, ale po uzyskaniu statusu uchodźcy.

Analiza przeprowadzona przez IFS sugeruje, że około połowa imigrantów otrzymujących świadczenia socjalne pracuje.

W maju 2026 roku prawie 1,3 miliona obcokrajowców ubiegało się o Universal Credit, czyli o około 20 000 więcej niż rok wcześniej
Prawie 1,3 miliona obcokrajowców otrzymuje Universal Credit, czyli o około 20 000 więcej niż rok wcześniej / fot. Shutterstock

Partia Farage’a za odebraniem imigrantom prawa do zasiłków

Robert Jenrick, rzecznik ds. gospodarki partii Reform UK, przedstawił pakiet mający na celu zaoszczędzenie 50 mld funtów.

Zgodnie z jego propozycją wszyscy obywatele UE, którym przyznano prawo do osiedlenia się w UK, zostaliby również pozbawieni możliwości ubiegania się o świadczenia. To jednak wymagałoby od Farage’a renegocjacji umowy brexitowej.

Reform UK poinformowała również, że uwzględniła potencjalny koszt w wysokości 500 mln funtów związany z powrotem brytyjskich emigrantów z UE do Wielkiej Brytanii. Miałoby to mieć miejsce w przypadku represji ze strony Brukseli.

Oficjalne dane wykazały również, że łączna liczba osób pobierających świadczenia UC osiągnęła rekordowy poziom 8,36 mln. A ponad połowa osób pobierających benefity nie miała obowiązku poszukiwania pracy.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Pracownicy po skorzystaniu z pomocy rządowych doradców zawodowych trafiają na zasiłki

Jak donosi „Telegraph” – osoby pracujące częściej ubiegają się o zasiłki po skorzystaniu ze wsparcia w zakresie zatrudnienia.

W wyniku błędów DWP zmarło wiele osób pobierających Universal Credit

Błędy DWP doprowadziły do śmierci i krzywd wielu świadczeniobiorców. Ministerstwo zostało zmuszone do opublikowania informacji na ten temat.

Schorzenia serca a świadczenia PIP. Co mówi DWP?

Jakie schorzenia serca wymieniają dane DWP? Lista obejmuje zarówno często występujące choroby układu krążenia, jak i rzadsze wady.

Farage znów posłem. Co jego powrót oznacza dla imigrantów w UK?

W Anglii odbyły się „najdziwniejsze” wybory w historii, w których Nigel Farage wygrał z Hrabią Śmietnikogłowym.

Zasiłek szkolny w Irlandii – sprawdź, do kiedy można złożyć wniosek o 285 euro na dziecko

Oficjalne informacje dotyczące zasiłku szkolnego publikuje irlandzki Department of Social Protection. Program BSCFA na 2026 rok został otwarty 3 czerwca 2026 roku.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Co robić, gdy Twoje śmieci nie zostały odebrane. Przepisy, prawo i porady

Śmieci nie zostały odebrane. Co zrobić w pierwszej kolejności?...
Praca i finanse

HMRC wszczyna rekordowe kontrole spadkowe. Oto błędy, które najczęściej je wywołują!

Czy wiesz, kiedy HMRC wszczyna kontrole spadkowe? Jak uniknąć stresującego dochodzenia w przypadku otrzymania spadku?
Royal news

Książę Harry i Meghan wracają do Wielkiej Brytanii

Książę Harry wraz z Meghan wrócą do Wielkiej Brytanii.P ara zamierza przeprowadzić się do UK wraz z dziećmi, które rozpoczną naukę w brytyjskiej szkole.
Praca i finanse

Schorzenia serca a świadczenia PIP. Co mówi DWP?

Jakie schorzenia serca wymieniają dane DWP? Lista obejmuje zarówno często występujące choroby układu krążenia, jak i rzadsze wady.
Life in the UK

„Jesteśmy na wczasach”. Piosenki Wojciecha Młynarskiego na londyńskiej scenie

Jesienią londyński Teatr POSK ponownie stanie się miejscem spotkania...

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie