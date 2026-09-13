Tajemnicza śmierć pary z Londynu w jacuzzi wyjaśniona. Eksperci ostrzegają co robić w spa

Od kiedy para mieszkająca w Greenwich została znaleziona martwa w jacuzzi pod koniec wakacji, Internet obiegały teorie mające wyjaśnić ich śmierć. Policja od razu wykluczyła udział osób trzecich. Zaś fakt, że dwie osoby zmarły w tym samym czasie wydawał się co najmniej zagadkowy i trudny do wyjaśnienia. Jednak lekarze skłaniają się do jednego wyjaśnienia. Jest to ważna informacja właściwie dla nas wszystkich.

Małżeństwo z Greenwich, Londyn spędzało wakacje w Walencji wraz z dwójką nastoletnich dzieci. To właśnie jedno z nich znalazło rodziców martwych rano, kiedy weszło do pokoju z jacuzzi.

Co się stało?

25 sierpnia w Cullerze koło Walencji, w wynajętej willi, znaleziono martwe małżeństwo: 48-letnią Thomasinę Tobin (pochodzącą z Irlandii) i jej 51-letniego męża Patricka Tobina (Nowozelandczyka), na stałe mieszkających w Londynie. Ciała odkryły ich nastoletnie dzieci — chłopiec zszedł na dół kilka godzin po tym, jak rodzice poszli do jacuzzi.

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Uszkodzona pompa ssąca

Początkowo zakładano, że małżeństwo utknęło w jacuzzi przez źle działającą pompę, która napędza wodę. Usterka układu ssącego jacuzzi miałaby unieruchomić parę przy podwodnym otworze odpływowym. A to z kolei doprowadzić do utonięcia. Jednak o ile możemy sobie wyobrazić taki wypadek w głębokim basenie, gdzie pompa uwięziła człowieka przy dnie, o tyle ciężko się tak utopić w jacuzzi. Co więcej trudno w ten sposób wyjaśnić śmierć aż dwóch osób. Pojawiła się także teoria, że tylko żona została unieruchomiona przez pompę, a mąż zginął ratując ją.

Jednak ostatecznie teorię tą jako niemożliwą wykluczył producent jacuzzi. Stwierdził on, że pompa montowana w tego typu wannach, nawet wadliwa i nawet pozbawiona kratki ochronnej, nie jest w stanie wytworzyć takiej siły, aby uwięzić człowieka.

Inne teorie

Inne teorie zakładały, że para zatruła się oparami chloru lub zmarła z powodu przegrzania. Wiadomo, że zbyt długie przebywanie w gorącej wodzie (40°C+) może obciążać serce i układ krążenia, zwłaszcza po alkoholu czy posiłku. Zakładano także, że mogło to być utonięcie – klasyczne ryzyko przy utracie przytomności w wodzie. Teoria o zatruciu chlorem mogłaby wyjaśnić śmierć dwóch osób. Jedna pozostałe absolutnie nie.

Najnowsza teoria

Jak podał dziennik Metro oraz Daily Mail hiszpański koroner ustalił, że najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci było porażenie prądem elektrycznym, a nie uwięzienie przez pompę. Z ustaleń koronera wynika, że żonę znaleziono w jacuzzi, a męża obok. To pociąga za sobą następujący scenariusz.