Matt Rattley kontrowersyjny wykładowca z Oxford. Foto: LinkedIn Matt Rattley
Matt Rattley kontrowersyjny wykładowca z Oxford. Foto: LinkedIn Matt Rattley
UKStyl życia
3 min.czytania

Tak wygląda wykładowca na Oxfordzie. W sieci wrze

Anna Godlewska
Anna Godlewska

Matt Rattley to brytyjski wykładowca i pracownik naukowy związany z Uniwersytetem Oksfordzkim. Jest wykładowcą biochemii. Jednak szeroki rozgłos zdobył z powodu kontrowersji wokół swojego wizerunku podczas prowadzenia zajęć. A wizerunek ten jest szokujący.

Matt Rattley od października 2023 roku pełni funkcję wykładowcy biochemii (Non-Stipendiary Lecturer in Biochemistry) w St Hilda’s College na Uniwersytecie Oksfordzkim. Prowadzi także zajęcia w Departamencie Biochemii tej uczelni oraz zajmuje się prywatnym tutoringiem uczniów szkół średnich (GCSE i A-levels).

Kontrowersje medialne

Matt Rattley stał się obiektem globalnej dyskusji w mediach społecznościowych oraz brytyjskiej prasie (m.in. w dzienniku „The Telegraph”).

- Advertisement -

Wykładowca, noszący pełną brodę i makijaż pojawia się na wykładach i publikuje zdjęcia na swoim profilu LinkedIn w damskich ubraniach. Dodatkowo zawsze nosi duże silikonowe piersi, które eksponuje obcisłymi bluzkami.  Jak podaje dziennik Daily Mail, wykładowca miał również nosić mini spódniczki i siedzieć w nich w pozach, które odsłaniały jego bieliznę.

W swoich profilach posługuje się zaimkami they/them (oni/ich), choć w oficjalnych spisach uniwersyteckich bywa tytułowany jako „Mr.”.

Jego ubiór wywołał oficjalne skargi ze strony części absolwentek oraz rodziców studentów, którzy uznali go za „wysoce seksualizowany”, niestosowny w środowisku akademickim i naruszający standardy zawodowe.

Krytycy, w tym niektórzy profesorowie uniwersytetu, argumentowali, że taki wizerunek może stwarzać niekomfortowe środowisko dla studentów. Kontrowersje wzmocnił fakt, że St Hilda’s College historycznie (do 2008 roku) funkcjonowało jako żeńskie kolegium.

Zdaniem studentek sztuczne piersi Rattley’a są gigantyczne, a wykładowca celowo robi sobie zdjęcia z ich poziomu.

Sprawa Matta Rattley ma wiele wątków

Jako pierwsza historię tą opisała Janet Murray, dziennikarka freelancerka. Po publikacji zgłosiło się do niej wiele absolwentek uczelni, które miały wykłady z Rattley’em. Większość opisuje powszechne akceptowanie zachowania Rattley’a na uczelni. To co najpierw wydawało im się jednorazowym żartem, okazywało się stałym przebraniem wykładowcy. A nikt z władz uczelni nie widział w tym nic złego.

Dla wielu szokujący image wykładowcy i naukowca na poważanej uczelni jest nie do zaakceptowania. Jednak skargi były źle widziane i inni pracownicy uczelni otwarcie popierali Rattley’a.

Psycholog zaniepokojony wykładowcą

Trzech absolwentów uczelni, w tym czołowy psycholog kliniczny, wystosowało pismo do St Hilda’s, wyrażając zaniepokojenie zachowaniem pana Rattleya, które – ich zdaniem – „narusza godność kobiet”. Dodali również, że „oczywiste jest, że kobiety czują, że takie zachowanie tworzy atmosferę zastraszania, wrogości, poniżania, upokarzania i obrażania”.

Stanowisko uczelni

Władze St Hilda’s College oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego odmówiły komentowania szczegółów sprawy, powołując się na obowiązek ochrony wolności wypowiedzi w granicach prawa oraz promowanie tolerancji, przy jednoczesnym oczekiwaniu od kadry zachowania szacunku i standardów zawodowych wobec studentów.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Wypadek w autobusie w Oxfordzie – mężczyzna zmarł po upadku ze schodów piętrowego autobusu

Tragiczna śmierć mężczyzny w autobusie Oxford Bus Company wywołała dyskusję na temat bezpieczeństwa w pojazdach dwupoziomowych.

Oxford i Cambridge schodzą na psy. Najniższe miejsca w historii w University of the Year 2025

Prestiżowe uniwersytety w Oksfordzie i Cambridge zostały zastąpione na liście najlepszych uniwersytetów w Wielkiej Brytanii po tym, jak pretendent zajął wysokie miejsce pod względem zadowolenia studentów i zatrudnienia

20-letnia kobieta zgwałcona na terenie kościoła

Na dziedzińcu kościelnym w Oxfordzie została zgwałcona kobieta. Do...

Piorun spowodował eksplozję w zakładzie recyklingu w Oksfordzie

Uderzenie pioruna spowodowało ogromną eksplozję gazu w zakładzie recyklingu...

Emerytowany policjant z UK ratuje życie dwulatkowi z Polski

Na lotnisku w Bydgoszczy emerytowany brytyjski policjant ruszył na...

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Kryzys w UK

Mieszkańcy Wysp gromadzą zapasy po apelu rządu

Sprzedawcy detaliczni odnotowują wzrost sprzedaży odbiorników radiowych i żywności w puszkach. Mieszkańcy UK gromadzą zapasy.
Styl życia

Pokémon otwiera pierwszy sklep w Europie! Wiemy, gdzie powstanie

Sklepy Pokémon Center to oficjalne, flagowe salony sieciowe należące...
Podróże i turystyka

Wielka Brytania przywróci swobodny przepływ osób z UE?

Andy Burnham zapowiedział, że chce „uczciwej dyskusji” na temat przywrócenia przez Wielką Brytanię swobodnego przepływu osób.
Wszystkich Świętych 2025

Polskie groby w Wielkiej Brytanii – gdzie się znajdują?

Dzień Wszystkich Świętych dla wielu Polaków to bardzo ważne...
Crime

Kierowcy, którzy zabili młodą Polkę i jej 4-letnią córkę w Leeds, skazani

Dwóch mężczyzn, którzy ścigając się samochodami w centrum Leeds, zabiło 27-letnią Polkę i jej 4-letnią córkę, dostali karę więzienia.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie