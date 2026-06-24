Upały w UK obnażają słabości infrastruktury, opieki zdrowotnej i transportu

Fala ekstremalnych upałów, która objęła Wielką Brytanię, ujawnia narastający problem niedostosowania infrastruktury do coraz częstszych wysokich temperatur. W wielu regionach kraju termometry zbliżają się do 35–39°C. Natomiast Met Office wskazuje, że to nie koniec wzrostów i nie pojedyncza fala. Skutki odczuwalne są jednocześnie w transporcie, ochronie zdrowia i codziennym funkcjonowaniu miast. Słabości infrastruktury utrudniają codzienne życie mieszkańcom UK i wpływa na bezpieczeństwo.

Transport kolejowy i drogowy w trybie awaryjnym

Brytyjska sieć kolejowa w warunkach wysokich temperatur działa w trybie ograniczonej przepustowości. Problem jest prosty – fizyczna reakcja materiałów na ciepło. Szyny kolejowe rozszerzają się i mogą ulegać deformacjom. To wymusza wprowadzanie ograniczeń prędkości pociągów, a lokalnie także odwołania połączeń. W praktyce oznacza to spowolnienie całej sieci i narastające opóźnienia.

Podobne zjawiska dotyczą infrastruktury drogowej. Rozgrzany asfalt mięknie. To prowadzi do powstawania kolein i uszkodzeń nawierzchni. W miastach dodatkowym problemem jest przegrzewanie się systemów sterowania ruchem oraz infrastruktury przystankowej. Transport publiczny funkcjonuje wolniej, a pasażerowie tkwią w zatłoczonych, opóźnionych i niejednokrotnie gorących pociągach i autobusach.

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Szpitale przeciążone, personel pracuje w przegrzanych budynkach

System ochrony zdrowia również znajduje się pod wyraźną presją. Wraz ze wzrostem temperatur rośnie liczba pacjentów z odwodnieniem, udarami cieplnymi oraz zaostrzeniem chorób przewlekłych, szczególnie układu krążenia. Oddziały ratunkowe pracują na granicy wydolności. To pogłębia i tak istniejące problemy z dostępnością usług.

Dodatkowym wyzwaniem są warunki wewnątrz samych szpitali. Wiele budynków, zwłaszcza starszych, nie posiada pełnych systemów klimatyzacji. Chłodzenie ogranicza się często do wybranych oddziałów. To oznacza, że zarówno pacjenci, jak i personel medyczny funkcjonują w przegrzanych przestrzeniach. W takich warunkach rośnie ryzyko pogorszenia stanu zdrowia osób poważnie chorych.

Pojawiają się też obawy o logistykę ratownictwa. Karetki pogotowia muszą działać w warunkach wysokiej temperatury, co utrudnia stabilny transport pacjentów. Na czas dojazdu wpływają również przeciążone drogi i ograniczenia w ruchu. System działa, ale z mniejszą efektywnością niż w standardowych warunkach.

Szkoły i budynki publiczne bez ochrony przed upałem

W wielu regionach kraju szkoły i budynki publiczne nie są przystosowane do wysokich temperatur. Starsze obiekty, często o historycznej konstrukcji, zatrzymują ciepło zamiast je odprowadzać. W efekcie wnętrza szybko się nagrzewają, a warunki nauki i pracy stają się trudne do utrzymania.

Coraz częściej w takich sytuacjach skracane są zajęcia lub zamykane placówki. Problem ma charakter strukturalny. Brakuje nowoczesnych systemów wentylacji i rozwiązań pasywnego chłodzenia sprawia, że budynki nie są odporne na długotrwałe fale upałów.

System energetyczny i miasta na granicy wydolności

Wysokie temperatury powodują gwałtowny wzrost zużycia energii elektrycznej, głównie ze względu na większe wykorzystanie wentylatorów i klimatyzacji. Sieć energetyczna musi jednocześnie obsługiwać zwiększony popyt i utrzymać stabilność systemu, co w okresach szczytowych stanowi dodatkowe obciążenie.

W miastach narasta efekt „wysp ciepła”, gdzie gęsta zabudowa i brak zieleni powodują utrzymywanie się wysokich temperatur także nocą. To ogranicza możliwość regeneracji organizmu i pogłębia skutki zdrowotne upałów.

Słabości infrastruktury. Coraz wyraźniejszy problem systemowy

Obecna fala upałów nie jest traktowana przez ekspertów jako zjawisko wyjątkowe, lecz jako element nowej rzeczywistości klimatycznej. Infrastruktura Wielkiej Brytanii – projektowana w warunkach umiarkowanego klimatu – okazuje się coraz mniej odporna na ekstremalne temperatury.

Problemy w transporcie, ochronie zdrowia i budynkach publicznych nie są więc pojedynczymi awariami, lecz sygnałem głębszej potrzeby modernizacji. Adaptacja do wyższych temperatur staje się jednym z kluczowych wyzwań dla państwa, które dotąd nie musiało mierzyć się z takimi warunkami w sposób systemowy.