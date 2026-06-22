Kolejna fala upałów przetoczy się przez UK. Spodziewane są temparatury rzędu 40 stopni Celcjusza. Foto: shutterstock.com
Kolejna fala upałów przetoczy się przez UK. Spodziewane są temparatury rzędu 40 stopni Celcjusza. Foto: shutterstock.com
UK
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W środę 40°C. Czy padnie rekord temperatury w Wielkiej Brytanii?

Anna Godlewska
Anna Godlewska

MetOffice ostrzega przed falą upałów, która przetoczy się przez Wielką Brytanię. W środę i czwartek będzie najgoręcej. Temperatura ma osiągnąć 40 stopni Celcjusza i być może pobije ona dotychczasowy rekord gorąca na Wyspach. Największą temperaturę w Wielkiej Brytanii odnotowano w lipcu 2022 roku w Coningsby (hrabstwo Lincolnshire) i wyniosła ona 40,3 stopnia. Ekstremalne upały dadzą się we znaki szczególnie mieszkańcom miast, ale wszyscy są proszeni o zachowanie ostrożności.

Będzie gorąco i duszno

MetOffice wydał czerwony alert, który oznacza zagrożenie dla życia. Jest to najwyższy poziom alertu pogodowego i oznacza, że temperatury będą groźne nie tylko dla osób zwyczajowo wrażliwych na gorąco takich jak seniorzy lub osoby chore i osłabione. Temperatury mają sięgąć rekordowych poziomów z 2022 roku. Jednak tym razem upałom ma towarzyszyć również wysoka wilgotność powietrza, co sprawia, że gorąco jest bardziej odczuwalne. Połączenie upału i wilgoci będzie szczególnie uciążliwe. Może to wywołać skutki odczuwalne w całym społeczeństwie – od zdrowia publicznego i infrastruktury po dostawy energii i wody. Do tego wyjątkowo ciepłe noce sprawią, że nie będzie wytchnienia od gorąca.

Jak poinformował MetOffice:

„Oprócz bardzo wysokich temperatur w ciągu dnia wystąpią BARDZO CIEPŁE noce, podczas których temperatura nie spadnie poniżej 20°C. Takie zjawisko określa się mianem nocy tropikalnej. Utrudni to organizmowi regenerację po upale w ciągu dnia i nasili skutki stresu cieplnego.”

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Rekord temperaturowy w czerwcu i rekord globalny

Prognozowana fala upałów niesie ze sobą możliwość pobicia czerwcowych rekordów temperatur. Obecny rekord temperatury dla czerwca wynosi 35,6°C (onotowano w 1976 roku) i istnieje możliwość, że w przyszłym tygodniu wartość ta zostanie pobita. 40 stopni w UK to również blisko rekordowej temperatury jaką kiedykolwiek odnotowano w Wielkiej Brytanii.

Zagrożenie dla zdrowia i życia

W 2022 roku z powodu upałów odnotowano niecałe 3000 dodatkowych śmierci, głównie wśród seniorów 65+. Raport przygotowany przez UKHSA wskazuje, że osoby starsze są najbardziej narażone na śmierć z powodu wysokiej temperatury powietrza. Seniorzy często mają osłabiony mechanizm termoregulacji, a do tego nie odczuwają pragnienia lub nie piją wystarczającej ilości wody. Jeśli dołożyć do tego choroby współistniejące i przyjmowane leki, często moczopędne, nie trudno o problemy. Wysokie temperatury prowadzą u nich do szybkiego odwodnienia, gwałtownych skoków ciśnienia i obciążenia układu krążenia, co w skrajnych przypadkach wywołuje udar cieplny lub zawał serca.

Wysokie temperatury stanowią także zagrożenie dla niemowląt oraz osób chorych. Jednak przy długotrwałym narażeniu na tak wysokie temperatury, bez możliwości ochłodzenia i odpoczynku od gorąca w nocy, ucierpieć mogą także osoby całkiem zdrowe.

Spodziewane utrudnienia

Kilka szkół ogłosiło już plany czasowego zamknięcia na okres fali upałów, wskazując na „niekomfortowe i potencjalnie niebezpieczne” warunki dla nauczycieli i uczniów. Jednak osoby dojeżdżające do pracy nie mogą liczyć na podobne rozwiązania – dla większości mieszkańców stolicy obowiązywać będzie normalny tryb funkcjonowania.

Eurostar odwołał również część połączeń do i z Londynu z powodu ekstremalnie wysokich temperatur, podczas gdy Paryż zmaga się z upałami przekraczającymi 40°C.

Należy się spodziewać także zakłóceń w transporcie kolejowym, drogowym i lotniczym. Należy unikać londyńskiego metra. Według Met Office istnieje nawet ryzyko topienia się nawierzchni asfaltowych.

W poniedziałek National Rail zalecił podróżnym, aby przed wyjazdem sprawdzali informacje o swoich połączeniach, uwzględniali dodatkowy czas na podróż oraz zabierali ze sobą wodę. Ostrzeżenie to dotyczy podróżujących wszystkimi środkami transportu. Jeśli podróż nie jest konieczna, najlepiej pozostać w domu.

Możliwe są także przerwy w dostawie prądu, chociaż Londyn liczy, że uda się uniknąć blackoutu, tak jak w 2022 roku, kiedy sytuację uratował prąd z Belgii. 

Europa w centrum niewiarygodnych upałów

Upały dotykają nie tylko Wielkiej Brytanii. W całej Europie wiele krajów zmaga się z rekordowymi upałami. Zamykane są szkoły i odwoływane imprezy sportowe i rozrywkowe. Tysiące pasażerów doświadcza komplikacji w podróży. Wielu seniorów nie przeżyje gorąca lub ich zdrowie się pogorszy.

Również w Polsce prognoza nie pozostawia złudzeń.  Końcówka czerwca zapowiada się bardzo gorąco, a fala upałów potrwa co najmniej kilka dni.

Prognoza pogody IMGW przewiduje falę upałów w Polsce

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