Dofinansowanie za złomowanie starych samochodów (ULEZ)

TfL przeznaczył miliony funtów na wspieranie usuwania z londyńskich dróg samochodów, które nie spełniają norm ULEZ.

(Aktualizacja 20/04/2026)

Sprawa z programem złomowania (ULEZ Scrappage Scheme) w Londynie wygląda obecnie inaczej niż w szczytowym momencie jego popularności. Wiele osób zdecydowało się na zezłomowanie samochodu dzięki dofinansowaniu w wysokości 2000 funtów.

Czy program dofinnsowania nadal działa?

Oficjalnie główna pula funduszy na program złomowania, który został uruchomiony przy rozszerzeniu strefy ULEZ na cały Wielki Londyn, została w dużej mierze wyczerpana lub ograniczona.

Początkowo: Każdy mieszkaniec Londynu posiadający auto niespełniające norm mógł dostać £2000 .

Sadiq Khan (Burmistrz Londynu) ogłosił zamknięcie przyjmowania nowych wniosków dla osób prywatnych we wrześniu 2024 roku. Cel (usunięcie najbardziej trujących aut) został uznany za niemal osiągnięty.

Jak podaje Transport for London, prawie 18 milionów funtów dotacji – konkretnie jedna szósta całości zaplanowanych na ten cel środków – zostało przyznanych. od czasu otwarcia funduszu pod koniec stycznia 2023, jak czytamy na łamach portalu „The Evening Standard”. Oznacza to, że zatwierdzono nieco ponad jedną trzecią z dotychczasowych 14 000 wniosków złożonych w tej sprawie przez kierowców, którzy poruszają się swoimi samochodami po brytyjskiej stolicy. Pozostałe oczekują na rozpatrzenie, wymagają dodatkowych informacji lub zostały odrzucone. Jaki samochód może wjechać do strefy ULEZ?

Z dotychczas przydzielonych środków TfL ponad 13,5 miliona funtów umożliwi wymianę samochodów dostawczych, minibusów i autokarów, które nie mieszczą się w ramach przepisów wyznaczonych w związku ze strefami ULEZ w Londynie. Z kolei ponad 4 miliony funtów ma pomoc usunąć ze stołecznych dróg samochody i motocykle trujące mieszkańców miasta.

Dofinansowanie na złomowanie

Jak czytamy na łamach „The Evening Standard” w ramach programu przewidziano wystarczającą ilość pieniędzy, aby usunąć z dróg w Londynie około 30 000 pojazdów niespełniających wymogów. Jak umieścić tę liczbę w odpowiednim kontekście? To około 5 procent z 690 000 zarejestrowanych samochodów w stolicy, które, jak się uważa, nie spełniają norm związanych z emisją spalin.

Program „złomowania” starych i niespełniających norm aut ma pomóc londyńczykom o niskich dochodach, niepełnosprawnym kierowcom, małym firmom i organizacjom charytatywnym. W jego założeniach ma on pomóc uniknąć ponoszenia dziennej opłaty w wysokości 12,50 funtów za poruszanie się po strefie ULEZ, która zostanie rozszerzona poza granice Wielkiego Londynu w dniu 29 sierpnia 2023 roku. Kierowcy, którym nie udało się uzyskać wsparcia finansowego w ramach któregoś z poprzednich programów wsparcia, mają prawo do złożenia kolejnej aplikacji.

Już 18 mln funtów zostało przekazane kierowcom w Londynie

Jak wynika z oficjalnych danych przekazanych przez TfL, do tej pory zatwierdzono 4833 wnioski. 2183 dotyczyło złomowania samochodów i motocykli (w sumie 4 174 000 funtów dotacji). Z kolei 2650 dotyczyło złomowanie samochodów dostawczych i minibusów (13 553 500 funtów). Wśród odbiorców tych środków znajdziemy prawie 1700 kierowców o niskich dochodach, 500 niepełnosprawnych londyńczyków, 1329 osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, 1290 „mikroprzedsiębiorstw” (zatrudniających do 10 pracowników) oraz 31 organizacji charytatywnych, jak podaje „Standard”.

Przypomnijmy, program oferuje dopłatę w wysokości 1000 funtów za motocykl, 2000 funtów za samochód, 5000 funtów za furgonetkę i 7000 funtów za minibus. Ponadto dostępne są dotacje w wysokości 5000 GBP na złomowanie lub modernizację furgonetki, lub pojazdu przystosowanego do wózków inwalidzkich, podczas gdy wymiana furgonetki lub minibusa na pojazd w pełni elektryczny pociąga za sobą płatności w wysokości odpowiednio 7500 GBP, lub 9500 GBP, jak cytujemy za brytyjskimi mediami. Według TfL liczba zainteresowanych pozyskaniem tych pieniędzy będzie rosła w miarę zbliżania się daty rozszerzenie strefy ULEZ.

Kto może z tych środków skorzystać?

Warto w tym miejscu również dodać, iż większość pojazdów benzynowych poniżej 16 lat i samochodów z silnikiem diesla poniżej 6 lat jest zgodna z wytycznymi ULEZ i nie wymaga wymiany.

Ile wynoszą opłaty za wjazd do strefy ULEZ?

Opłaty ULEZ będą obowiązywały siedem dni tygodniu, przez 24 godziny, każdego dnia roku (z wyjątkiem Bożego Narodzenia). Opłata dzienna obowiązuje od północy do północy. Ile kosztuje wjechanie samochód w obręb tego obszaru:

Stawka £12.50 będzie dotyczyła większości pojazdów (samochodów, motorów, vanów do 3.5 tony). Grzywa za brak opłaty wynosi £160 (80, jeśli zostanie uiszczona w przeciągu 14 dni).

Stawka £100 będzie dotyczyła samochodów ciężarowych oraz autokarów. Grzywa za brak opłaty wynosi £1000 (500, jeśli zostanie uiszczona w przeciągu 14 dni).