Czy można opuścić miejsce pracy z powodu upału?

Na środę i czwartek (24 i 25 czerwca) na Wyspach wydano czerwony alert pogodowy z powodu upałów. Prognozy podają, że temperatury mogą przekroczyć nawet 35 stopni Celsjusza. Niektóre mówią o rekordzie 40 stopni. W takich warunkach nie zawsze da się pracować. Jakie są zatem przepisy prawne dotyczące pracy w upale?

W niektórych rejonach Wielkiej Brytanii w środę i czwartek temperatura może osiągnąć nawet 33 stopnie Celsjusza. Ta wyjątkowo ciepła pogoda utrzyma się jednak przez cały tydzień. W takich warunkach zarówno dojazdy do pracy jak i sama praca nie należy do komfortowych. Co mówią zatem przepisy na temat pracy w upale?

Praca w upale – jakie są przepisy?

W niektórych krajach obowiązują przepisy prawne zakładające limit temperatur, w których praca jest dopuszczalna. Na przykład w Katarze pracownicy budowlani nie mogą prowadzić prac budowlanych, gdy temperatura powietrza osiąga wysokość 50 stopni Celsjusza.

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Natomiast w Wielkiej Brytanii zalecana minimalna temperatura w miejscu pracy wynosi 16 lub 13 stopni Celsjusza, jeśli pracownicy wykonują pracę fizyczną. Jednak na Wyspach nie ma jasno określonej w przepisach maksymalnej temperatury.

Prawnicy twierdzą jednak, że nadal dopuszczalne jest wcześniejsze wyjście z pracy w upały. Wynika to z faktu, że pracodawcy ponoszą „rozsądną odpowiedzialność” za utrzymanie w miejscu pracy temperatury akceptowalnej dla zdrowia pracowników.

Istnieje furtka?

Związki zawodowe forsują zakaz „przetrzymywania” pracowników w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze powyżej 30 stopni Celsjusza. Chcą także otoczyć przepisami ochronnymi osoby pracujące na zewnątrz lub kierujące pojazdami.

Związek zawodowy TUC twierdzi, że istniejące przepisy pozwalają na opuszczenie miejsca pracy, gdy jest zbyt gorąco. Wystarczy w tym wypadku powołać się na odpowiednie przepisy.

Jak podaje TUC: „Pracodawca musi zapewnić środowisko pracy, które jest, w miarę możliwości, bezpieczne i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia. Ponadto pracodawcy muszą oceniać ryzyko i wprowadzać wszelkie niezbędne środki zapobiegawcze lub kontrolne”.

Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Przepisy z 1992 roku dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy określają szczegółowe wymagania dotyczące większości aspektów środowiska pracy. Rozporządzenie 7. dotyczy w szczególności temperatury w miejscu pracy w pomieszczeniach. Wynika z niego, że „temperatura we wszystkich miejscach pracy wewnątrz budynków musi być rozsądna”.

Natomiast „definiując rozsądną temperaturę należy wziąć pod uwagę charakter miejsca pracy, takiego jak piekarnia, chłodnia, biuro lub magazyn”.

Przepisy stanowią również, że, jeśli „znaczna liczba pracowników skarży się na dyskomfort termiczny”, obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie oceny ryzyka i podjęcie działań na podstawie jej wyników, dostosowując temperaturę w miejscu pracy: