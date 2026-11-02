Wzrost cen domów najwolniejszy od trzech lat

Według najnowszego indeksu Nationwide Building Society w październiku roczne tempo wzrostu cen domów w Wielkiej Brytanii było najniższe od prawie trzech lat. Koszty kredytów hipotecznych dają się we znaki mieszkańcom UK.

Instytucja finansowa Nationwide Building Society odnotowała roczny wzrost cen domów na poziomie 0,5 proc. W porównaniu z 0,8 proc. we wrześniu. Jest to najsłabszy wynik od stycznia 2024 roku.

Wzrost cen domów znacznie spowolnił

W ujęciu miesięcznym ceny domów pozostały bez zmian. A średnia wartość nieruchomości w Wielkiej Brytanii wyniosła w październiku 273 566 funtów. Według Nationwide przyczyną jest ostrożność kredytobiorców, wynikająca ze wzrostu kosztów kredytów hipotecznych.

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Robert Gardner, główny ekonomista Nationwide, wiąże wyższe koszty kredytów z prognozami dotyczącymi podwyżek stóp procentowych. Te z kolei wynikałyby z rosnącej inflacji.

– Aktywność na rynku oraz tempo wzrostu cen domów wyhamowały w ostatnich miesiącach, co częściowo wynika z niepewnej sytuacji gospodarczej. Napięcia geopolityczne pozostają wysokie, a konflikt na Bliskim Wschodzie wywiera presję wzrostową na ceny energii, podsycając obawy związane z inflacją. To z kolei doprowadziło do wzrostu oczekiwań rynkowych odnośnie podwyżek stóp procentowych banku centralnego. Co utrzymuje presję na rynkowe stopy procentowe, od których zależą koszty kredytów hipotecznych – powiedział.

Koszty zakupu nieruchomości w UK w zależności od regionu

Według Zoopla – mimo spadków cen nieruchomości w wielu rejonach, średni koszt zakupu domu w całej Wielkiej Brytanii jest nadal o 0,8 proc. wyższy niż rok temu i wynosi 273 100 funtów.

W ujęciu lokalnym, szacuje się, że 85 proc. domów w Londynie oraz w południowo-wschodniej Anglii znajduje się na obszarach, gdzie odnotowano spadki cen.

Istnieją jednak miejsca, w których wartość nieruchomości rośnie o ponad 3 proc. rocznie. Dotyczy to zwłaszcza północno-zachodniej Anglii oraz Szkocji. Ponadto Zoopla wskazuje, że w niektórych rejonach Liverpoolu, Carlisle i Kilmarnock ceny domów rosną w tempie przekraczającym 4 proc. w skali roku.

W Londynie średnia cena domu we wrześniu wyniosła 523 100 funtów, w rejonie South East 382 600 funtów. Z kolei w regionach Eastern England – 337 300 funtów. W South West – 309 600 funtów, a w East Midlands 233 400 funtów.

Natomiast w Yorkshire i Humber za nieruchomość trzeba było zapłacić średnio 196 600 funtów. W West Midlands – 239 500 funtów, w North East 152 300 funtów, a w Walii 214 800 funtów. Z kolei w Szkocji 177 700 funtów, w North West – 211 400 funtów, a w Irlandii Północnej – 200 800 funtów.