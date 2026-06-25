Zmiany w ISA dotkną milionów osób. HMRC właśnie ogłosiło nowe przepisy, które od 2027 roku zmienią sposób, w jaki Brytyjczycy oszczędzają i inwestują w ramach jednego z najpopularniejszych systemów podatkowych w kraju. Rząd tłumaczy reformę chęcią „wyrównania zasad gry” między kontami gotówkowymi a inwestycyjnymi. Natomiast eksperci ostrzegają, że może to realnie zmienić zachowania oszczędzających – i niekoniecznie w kierunku, którego oczekuje państwo.

Nowe zasady ISA: koniec pełnej swobody między gotówką a inwestycjami

Od 6 kwietnia 2027 roku wchodzą w życie zmiany, które ograniczą możliwość „trzymania gotówki” w ISA inwestycyjnym (stocks and shares ISA). HMRC wprowadza 22% opłatę od odsetek generowanych przez gotówkę utrzymywaną w tego typu rachunkach oraz dodatkowe mechanizmy. Te uniemożliwiają obchodzenie zasad poprzez transfery między różnymi typami ISA lub wykorzystywanie instrumentów „prawie gotówkowych”.

Jednocześnie pozostaje utrzymany główny limit ISA na poziomie 20 000 funtów rocznie. Jednak jego struktura jest obecnie bardziej sztywna i podzielona między różne typy kont.

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Zmiany w ISA dotkną milionów osób – ale nie wszystkich tak samo

Nowe przepisy uderzą przede wszystkim w osoby, które korzystają ze stocks and shares ISA nie jako narzędzia inwestycyjnego, ale jako „bezpiecznego schronienia” dla gotówki. To zjawisko jest w ostatnich latach coraz popularniejsze. Przy obecnej dynamice zmian oraz narastających podatkach, wielu oszczędzających traktuje ISA inwestycyjne jako alternatywę dla kont oszczędnościowych. Unikają wówczas ryzyka rynkowego, ale nadal korzystają z ulg podatkowych.

Najbardziej narażeni na zmiany będą:

osoby trzymające gotówkę w ISA inwestycyjnym zamiast inwestować ją na rynku,

użytkownicy, którzy często przenoszą środki między ISA gotówkowymi i inwestycyjnymi,

oszczędzający wykorzystujący ISA do lokowania „bezpiecznych” aktywów, takich jak fundusze rynku pieniężnego.

Rząd liczy, że zmiany skłonią tę grupę do realnego inwestowania, a nie przechowywania środków w formie quasi-depozytów.

Dlaczego rząd zmienia ISA? Chodzi o inwestycje, nie tylko oszczędności

Oficjalny cel reformy jest jasno zdefiniowany: pobudzenie kultury inwestowania w Wielkiej Brytanii. Ministerstwo finansów argumentuje, że zbyt wielu obywateli trzyma pieniądze w gotówce, zamiast kierować je na rynek kapitałowy. To – w długim terminie – ogranicza potencjalne zyski gospodarstw domowych i hamuje finansowanie przedsiębiorstw.

W tle znajduje się także zmiana polityki wobec ISA gotówkowych – od 2027 roku ich limit ma spaść do 12 000 funtów rocznie dla osób poniżej 65. roku życia. To dodatkowy bodziec, który ma przesunąć część oszczędności w stronę inwestycji.

Kontrowersje: czy to zachęta do inwestowania, czy ukryty podatek?

Reforma budzi mieszane reakcje w sektorze finansowym. Przedstawiciele branży ostrzegają, że zamiast upraszczać system ISA, rząd go komplikuje. Wskazują, że dodatkowe opłaty i ograniczenia mogą zniechęcić osoby początkujące do inwestowania – dokładnie tych, których system miał przyciągnąć na rynek.

Pojawiają się też obawy, że nowe zasady mogą być postrzegane jako forma „ukrytego podatku” na oszczędności trzymane w bezpiecznej formie.

Co to oznacza dla przeciętnego oszczędzającego?

Dla większości osób zmiany nie oznaczają natychmiastowej rewolucji, ale przesuwają granice swobody. ISA pozostaje kontem bez podatku od zysków, ale sposób jego wykorzystania stanie się bardziej restrykcyjny.

Najważniejsze w praktyce jest to, że państwo wyraźnie sygnalizuje zmianę filozofii: z systemu „oszczędzaj jak chcesz” do systemu „oszczędzaj i inwestuj według określonych zasad”.