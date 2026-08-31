3 stawki paliwowe w dół od września. Szczegóły zmian po decyzji HMRC

Od 1 września kierowcy korzystający z samochodów firmowych muszą zwrócić uwagę na nowe stawki paliwowe HMRC. Brytyjski urząd skarbowy zaktualizował Advisory Fuel Rates, czyli wskaźniki wykorzystywane przez pracodawców do rozliczania kosztów paliwa podczas podróży służbowych oraz prywatnych przejazdów samochodami firmowymi.

Zmiany dotyczą przede wszystkim diesla i LPG. HMRC obniżyło trzy stawki obowiązujące w poprzednim kwartale. Jednocześnie urząd utrzymał część pozostałych stawek na dotychczasowym poziomie, a dla samochodów elektrycznych pozostawił osobne zasady rozliczeń.

Diesel i LPG taniej w rozliczeniach od 1 września

Najważniejsza zmiana dotyczy samochodów z silnikiem Diesla. Dla aut o pojemności od 1601 do 2000 cm³ stawka spada z 17 do 16 pensów za milę. Jeszcze wyraźniej widać zmianę w przypadku większych jednostek. Diesel o pojemności powyżej 2000 cm³ będzie od września rozliczany według stawki 22 pensów za milę, zamiast dotychczasowych 23 pensów.

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Trzecia obniżka obejmuje samochody zasilane LPG. W przypadku silników o pojemności przekraczającej 2000 cm³ stawka zmniejsza się z 21 do 20 pensów za milę.

Nowe stawki od 1 września 2026 r.

Diesel do 1600 cm³: 15p za milę – bez zmian.

Diesel 1601–2000 cm³: 16p – wcześniej 17p.

Diesel powyżej 2000 cm³: 22p – wcześniej 23p.

LPG do 1400 cm³: 11p – bez zmian.

LPG 1401–2000 cm³: 13p – bez zmian.

LPG powyżej 2000 cm³: 20p – wcześniej 21p.

W przypadku samochodów benzynowych HMRC nie wprowadza we wrześniu obniżki. Stawki wynoszą odpowiednio 14p dla silników do 1400 cm³, 17p dla jednostek od 1401 do 2000 cm³ oraz 27p dla silników powyżej 2000 cm³.

To nie jest nowa opłata dla wszystkich kierowców

Zmiana może łatwo zostać źle zinterpretowana. Advisory Fuel Rates nie są podatkiem ani dodatkową opłatą, którą każdy kierowca musi zapłacić przy tankowaniu.

HMRC stosuje te stawki wyłącznie w określonych sytuacjach związanych z samochodami firmowymi. Pracodawca może wykorzystać je przy zwracaniu pracownikowi kosztów paliwa za podróż służbową. Stawki pomagają również ustalić kwotę, którą pracownik powinien zwrócić firmie za paliwo wykorzystane podczas prywatnych przejazdów samochodem służbowym.

To ważne rozróżnienie. Jeżeli kierowca tankuje prywatny samochód, nowe stawki HMRC nie zmieniają jego kosztu paliwa i nie dają mu automatycznie prawa do żadnego dodatkowego zwrotu.

3 stawki paliwowe w dół od września. Jak obliczyć różnicę?

Zmiana o jeden pens za milę może wydawać się niewielka. Przy większych przebiegach zaczyna jednak mieć znaczenie.

Pracownik, który przejeżdża samochodem służbowym 1000 mil miesięcznie, przy stawce 17p otrzymałby 170 funtów. Po zmianie stawki na 16p będzie to 160 funtów. Różnica wynosi 10 funtów miesięcznie przy takim przebiegu.

W przypadku diesla powyżej 2000 cm³ zmiana z 23p na 22p daje taki sam efekt: przy 1000 mil różnica wyniesie 10 funtów. W przypadku dużych samochodów z instalacją LPG obniżka z 21p do 20p również oznacza 10 funtów mniej przy każdych 1000 mil.

Nie oznacza to jednak, że firma zawsze musi stosować dokładnie stawkę HMRC. Urząd wskazuje, że przedsiębiorstwo może zastosować własną stawkę, jeśli potrafi wykazać rzeczywisty koszt paliwa na milę. Dotyczy to między innymi sytuacji, w których samochód zużywa więcej paliwa niż wynika z założeń wykorzystanych przez HMRC.

3 stawki paliwowe w dół od września. HMRC zmienia stawki co kwartał

Advisory Fuel Rates nie są stałe przez cały rok. HMRC dokonuje przeglądu stawek co trzy miesiące: 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia. Urząd bierze pod uwagę między innymi ceny paliw oraz dane dotyczące zużycia paliwa przez samochody.

Wrześniowa aktualizacja pokazuje więc, że zmiany cen paliw przekładają się również na sposób rozliczania samochodów firmowych. Dla pracowników najważniejsze będzie sprawdzenie, jak nowe wartości wpłyną na firmowy system zwrotu kosztów.

Co z samochodami elektrycznymi?

HMRC po raz pierwszy rozdziela w nowych stawkach sposób ładowania samochodu elektrycznego. Od 1 września stawka dla samochodów w pełni elektrycznych wynosi 7 pensów za milę przy ładowaniu w domu oraz 15 pensów za milę przy korzystaniu z publicznej ładowarki.

Jeżeli samochód firmowy jest ładowany zarówno w domu, jak i przy publicznych punktach ładowania, pracodawca może odpowiednio podzielić przebieg między oba rodzaje ładowania. HMRC wymaga, aby taki podział był uczciwy i racjonalny.

Warto też pamiętać, że samochody hybrydowe HMRC traktuje dla potrzeb Advisory Fuel Rates jako samochody benzynowe albo diesle.

Dla kogo zmiana ma największe znaczenie?

Wrześniowa aktualizacja jest szczególnie istotna dla osób, które regularnie pokonują duże odległości samochodem służbowym. Przy kilkuset milach miesięcznie różnica pozostanie niewielka. Przy kilku tysiącach mil może już jednak oznaczać zauważalną zmianę w rozliczeniach.

Pracownicy powinni sprawdzić, jaką stawkę firma stosuje od 1 września i czy rozlicza przejazdy według stawek HMRC, czy według własnych wyliczeń. Firmy z kolei powinny zaktualizować systemy rozliczania kilometrów i poinformować pracowników o nowych wartościach.

HMRC pozwala również przez okres do jednego miesiąca od wejścia nowych stawek stosować poprzednie stawki. Daje to firmom czas na przeprowadzenie zmian w systemach księgowych i rozliczeniowych.