Aresztowanie na pokładzie Ryanaira. Powód? E-papieros

Ze względu na nieznośne zachowanie pasażerki konieczne było jej aresztowanie na pokładzie Ryanaira. W czasie lotu z Krety na lotnisko East Midlands kobieta – mimo wielokrotnego napominania jej i ostrzeżeń ze strony pilota – korzystała z e-papierosa.
Na podróżnych po ponad trzygodzinnym locie z międzynarodowego lotniska w Chanii (Kreta) na lotnisko East Midlands po wylądowaniu w Wielkiej Brytanii czekali funkcjonariusze policji. Jeszcze na pokładzie aresztowali oni jedną z pasażerek.
Aresztowanie na pokładzie Ryanaira
Według relacji pasażerów, jedna z kobiet zaczęła używać e-papierosa mniej więcej godzinę po starcie samolotu. Mimo że poproszono ją o to, aby zastosowała się do przepisów, przyłapano ją na wapowaniu parokrotnie.
Następnie, po tym jak członkini personelu pokładowego udzieliła jej ostatniego ostrzeżenia, pilot ostrzegł ją przez system nagłośnieniowy. Zagroził, że, jeśli ponownie użyje e-papierosa, jej dane zostaną przekazane policji. Ponadto musi się liczyć z aresztowaniem po przylocie.
Pasażerkę przyłapano jednak ponownie na używaniu urządzenia. To skłoniło członkinię personelu do odebrania jej e-papierosa oraz poproszenia o okazanie karty pokładowej i paszportu.
Do aresztowania nieznośnej pasażerki na pokładzie Ryanaira doszło około godziny 01.00 w nocy, tuż po wylądowaniu.
Oświadczenie policji i Ryanaira
W sprawie głos zabrał rzecznik policji w Leicestershire:
– Po przylocie do Wielkiej Brytanii 30-letnia kobieta została zatrzymana pod zarzutem palenia na pokładzie zarejestrowanego w tym kraju samolotu w czasie, gdy obowiązywał zakaz palenia. Sprawę zakończono w drodze postępowania pozasądowego.
Natomiast rzecznik Ryanaira oświadczył:
– Ryanair stosuje rygorystyczną zasadę „zero tolerancji” wobec niewłaściwego zachowania pasażerów. Będziemy nadal podejmować zdecydowane kroki w celu zwalczania zachowań zakłócających porządek. Dbając o to, by wszyscy pasażerowie i członkowie załogi podróżowali w atmosferze wzajemnego szacunku i bez zbędnych zakłóceń.
Zgodnie z obowiązującymi w Ryanairze zasadami zarówno „palenie” jak i ładowanie e-papierosa w samolocie jest surowo zabronione w czasie lotu. Ponadto urządzenie powinno być wyłączone. Natomiast przewożenie e-papierosów w bagażu rejestrowanym jest niedopuszczalne.