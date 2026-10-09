Na lotnisku East Midlands doszło do aresztowania na pokładzie Ryanaira
Na lotnisku East Midlands doszło do aresztowania na pokładzie Ryanaira / fot. Shutterstock
Podróże i turystykaUKCrime
1 min.czytania

Aresztowanie na pokładzie Ryanaira. Powód? E-papieros

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Ze względu na nieznośne zachowanie pasażerki konieczne było jej aresztowanie na pokładzie Ryanaira. W czasie lotu z Krety na lotnisko East Midlands kobieta – mimo wielokrotnego napominania jej i ostrzeżeń ze strony pilota – korzystała z e-papierosa.

Na podróżnych po ponad trzygodzinnym locie z międzynarodowego lotniska w Chanii (Kreta) na lotnisko East Midlands po wylądowaniu w Wielkiej Brytanii czekali funkcjonariusze policji. Jeszcze na pokładzie aresztowali oni jedną z pasażerek.

Aresztowanie na pokładzie Ryanaira

Według relacji pasażerów, jedna z kobiet zaczęła używać e-papierosa mniej więcej godzinę po starcie samolotu. Mimo że poproszono ją o to, aby zastosowała się do przepisów, przyłapano ją na wapowaniu parokrotnie.

- Advertisement -

Następnie, po tym jak członkini personelu pokładowego udzieliła jej ostatniego ostrzeżenia, pilot ostrzegł ją przez system nagłośnieniowy. Zagroził, że, jeśli ponownie użyje e-papierosa, jej dane zostaną przekazane policji. Ponadto musi się liczyć z aresztowaniem po przylocie.

Pasażerkę przyłapano jednak ponownie na używaniu urządzenia. To skłoniło członkinię personelu do odebrania jej e-papierosa oraz poproszenia o okazanie karty pokładowej i paszportu.

Do aresztowania nieznośnej pasażerki na pokładzie Ryanaira doszło około godziny 01.00 w nocy, tuż po wylądowaniu.

Zgodnie z obowiązującymi w Ryanairze zasadami zarówno „palenie” jak i ładowanie e-papierosa w samolocie jest surowo zabronione
Zarówno „palenie” jak i ładowanie e-papierosa w samolocie jest niedopuszczalne / fot. Shutterstock

Oświadczenie policji i Ryanaira

W sprawie głos zabrał rzecznik policji w Leicestershire:

Po przylocie do Wielkiej Brytanii 30-letnia kobieta została zatrzymana pod zarzutem palenia na pokładzie zarejestrowanego w tym kraju samolotu w czasie, gdy obowiązywał zakaz palenia. Sprawę zakończono w drodze postępowania pozasądowego.

Natomiast rzecznik Ryanaira oświadczył:

Ryanair stosuje rygorystyczną zasadę „zero tolerancji” wobec niewłaściwego zachowania pasażerów. Będziemy nadal podejmować zdecydowane kroki w celu zwalczania zachowań zakłócających porządek. Dbając o to, by wszyscy pasażerowie i członkowie załogi podróżowali w atmosferze wzajemnego szacunku i bez zbędnych zakłóceń.

Zgodnie z obowiązującymi w Ryanairze zasadami zarówno „palenie” jak i ładowanie e-papierosa w samolocie jest surowo zabronione w czasie lotu. Ponadto urządzenie powinno być wyłączone. Natomiast przewożenie e-papierosów w bagażu rejestrowanym jest niedopuszczalne.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Tanie loty do Polski z Wielkiej Brytanii za 15 funtów w Ryanairze

Linie lotnicze Ryanair uruchomiły wyprzedaż biletów. Ceny zaczynają się już od 15 funtów - zarówno do Polski jak i wielu słonecznych destynacji.

Szef Ryanaira ostrzega przed podwyżką cen biletów lotniczych

Pasażerów Ryanaira czeka podwyżka cen biletów. Michael O’Leary ostrzega, że jest to nieuniknione, jeśli sytuacja na rynku ropy się nie poprawi.

Nowe połączenia w Ryanairze z brytyjskiego lotniska, także do Polski

Z jednego z największych brytyjskich lotnisk Ryanair uruchomi nowe połączenia wśród których znajdą się także dwa do Polski.

Ryanair ogłosił zimowy rozkład lotów. Wprowadza 22 nowe trasy i wiele redukuje

Ryanair uruchomił zimowy rozkład lotów na 2026 rok dla Wielkiej Brytanii. Wprowadził w nim 22 nowe połączenia.

Ryanair nie miał litości dla zdruzgotanej matki, która przed lotem straciła syna

Matka, której syn zginął w tragicznym wypadku, tuż przed jej planowanym lotem liniami Ryanair, nie dostanie zwrotu pieniędzy za bilet.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Sainsbury’s i Argos zatrudnią ponad 17 tysięcy osób na święta. Jak aplikować?

Sainsbury's i Argos ogłosiły utworzenie 17 500 tymczasowych stanowisk...
Styl życia

„Lalka” wchodzi do brytyjskich kin. Polska superprodukcja z Dorocińskim i Kondratem już od 9 października

„Lalka” w kinach w UK od 9 października. Marcin Dorociński jako Wokulski i Marek Kondrat jako Rzecki. Sprawdź listę kin i bilety.
Exclusive

Tanie loty do Polski z Wielkiej Brytanii za 15 funtów w Ryanairze

Linie lotnicze Ryanair uruchomiły wyprzedaż biletów. Ceny zaczynają się już od 15 funtów - zarówno do Polski jak i wielu słonecznych destynacji.
UK

Znamy ceny biletów na święta do Polski – tanio nie polecisz

Niebawem wielu z nas, jak co roku, stanie przed...
UK

Po brexicie życie jest trudniejsze? Problemy z pracą, podróżami i urzędami

Kilka lat po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię wciąż odczuwalne są różnorakie skutki tej decyzji. Według najnowszego raportu Niezależnego Urzędu Monitorującego (IMA) wiele osób zmaga się z dyskryminacją i trudnościami w dostępie do podstawowych praw.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie