Aresztowanie na pokładzie Ryanaira. Powód? E-papieros

Ze względu na nieznośne zachowanie pasażerki konieczne było jej aresztowanie na pokładzie Ryanaira. W czasie lotu z Krety na lotnisko East Midlands kobieta – mimo wielokrotnego napominania jej i ostrzeżeń ze strony pilota – korzystała z e-papierosa.

Na podróżnych po ponad trzygodzinnym locie z międzynarodowego lotniska w Chanii (Kreta) na lotnisko East Midlands po wylądowaniu w Wielkiej Brytanii czekali funkcjonariusze policji. Jeszcze na pokładzie aresztowali oni jedną z pasażerek.

Aresztowanie na pokładzie Ryanaira

Według relacji pasażerów, jedna z kobiet zaczęła używać e-papierosa mniej więcej godzinę po starcie samolotu. Mimo że poproszono ją o to, aby zastosowała się do przepisów, przyłapano ją na wapowaniu parokrotnie.

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Następnie, po tym jak członkini personelu pokładowego udzieliła jej ostatniego ostrzeżenia, pilot ostrzegł ją przez system nagłośnieniowy. Zagroził, że, jeśli ponownie użyje e-papierosa, jej dane zostaną przekazane policji. Ponadto musi się liczyć z aresztowaniem po przylocie.

Pasażerkę przyłapano jednak ponownie na używaniu urządzenia. To skłoniło członkinię personelu do odebrania jej e-papierosa oraz poproszenia o okazanie karty pokładowej i paszportu.

Do aresztowania nieznośnej pasażerki na pokładzie Ryanaira doszło około godziny 01.00 w nocy, tuż po wylądowaniu.

Oświadczenie policji i Ryanaira

W sprawie głos zabrał rzecznik policji w Leicestershire:

– Po przylocie do Wielkiej Brytanii 30-letnia kobieta została zatrzymana pod zarzutem palenia na pokładzie zarejestrowanego w tym kraju samolotu w czasie, gdy obowiązywał zakaz palenia. Sprawę zakończono w drodze postępowania pozasądowego.

Natomiast rzecznik Ryanaira oświadczył:

– Ryanair stosuje rygorystyczną zasadę „zero tolerancji” wobec niewłaściwego zachowania pasażerów. Będziemy nadal podejmować zdecydowane kroki w celu zwalczania zachowań zakłócających porządek. Dbając o to, by wszyscy pasażerowie i członkowie załogi podróżowali w atmosferze wzajemnego szacunku i bez zbędnych zakłóceń.

Zgodnie z obowiązującymi w Ryanairze zasadami zarówno „palenie” jak i ładowanie e-papierosa w samolocie jest surowo zabronione w czasie lotu. Ponadto urządzenie powinno być wyłączone. Natomiast przewożenie e-papierosów w bagażu rejestrowanym jest niedopuszczalne.