Coraz trudniej dostać pracę przez rekrutacje prowadzone przez AI

Frustracja przy szukaniu pracy narasta, gdy rekrutacje prowadzone są przez AI
Paulina Markowska
Rekrutacje z udziałem sztucznej inteligencji utrudniają znalezienie pracy. Ludzie po studiach skarżą się, że, składając setki aplikacji, ciągle są odrzucani. I mówią wprost, że „roboty są brutalne”.

Liczba wolnych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii spadła prawie o połowę od szczytu po pandemii. Z kolei wyższe koszty dla pracodawców sprawiły, że firmy niechętnie podchodzą do rekrutacji. Niestety, kiedy już ją przeprowadzają, coraz częściej sięgają po sztuczną inteligencję, która ma im pomóc w przeszukiwaniu ogromnej liczby aplikacji.

Coraz więcej młodych osób po studiach jest sfrustrowanych problemami w znalezieniu pracy. Skarżą się, że rozsyłają setki aplikacji, ale przez rekrutacje prowadzone przez AI nie mają szans.

Według najnowszych danych LinkedIn, około 89 proc. rekruterów w Wielkiej Brytanii deklaruje, że planuje w tym roku korzystać częściej ze sztucznej inteligencji w procesie rekrutacji.

Szef jednej z największych firm rekrutacyjnych na świecie przyznał, że rozmowy kwalifikacyjne z wykorzystaniem sztucznej inteligencji mogą być demotywujące dla aplikujących. A potwierdza to coraz więcej osób intensywnie szukających pracy.

Sztuczna inteligencja nie tylko odbiera pracę, ale też utrudnia jej znalezienie

O tym, że wiele firm na świecie (jak i w Wielkiej Brytanii) redukuje liczbę pracowników przechodząc na sztuczną inteligencję, mówi się od dawna. Obecnie jednak coraz donośniej wybija się sprzeciw ze strony osób szukających pracy, których aplikacje już w procesie rekrutacji odrzuca AI.

BBC przytacza przykład Bhuvany Chilukuri, która aplikowała na ponad 100 stanowisk. Pomimo kilku staży i praktyk, jak dotąd nie udało jej się znaleźć pracy po ukończeniu studiów na Queen Mary University w Londynie.

Kobieta mówi, że bardzo niewiele, jeśli w ogóle, jej aplikacji ogląda człowiek. Ponieważ firmy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję do rekrutacji nowych pracowników.

Pierwszym krokiem jest przeskanowanie CV przez sztuczną inteligencję. Na tym etapie można zostać odrzuconym dość szybko. Następnym krokiem może być rozmowa kwalifikacyjna z udziałem sztucznej inteligencji – mówi Bhuvuna.

Jej frustrację podziela wiele osób w jej wieku, dla których pierwszy szczebel kariery może wydawać się nieosiągalny.

Często czuję się jak robot, bo widzę siebie na ekranie i odpowiadam na pytania przez prawie 20 minut. Staję się trochę monotonna. Nie rozmawiam z nikim, a to odbiera mi osobowość. To dość smutne – twierdzi Bhuvuna.

