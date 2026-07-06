HS2 otwiera centrum rekrutacyjne w Londynie. Tysiące nowych miejsc pracy!

W zachodnim Londynie uruchomiono nowe centrum rekrutacyjne, które ma połączyć mieszkańców z ofertami pracy w ramach jednego z największych projektów infrastrukturalnych w Wielkiej Brytanii – HS2. Inicjatywa powstała we współpracy HS2 Ltd oraz Departamentu Pracy i Emerytur (DWP) i działa w Jobcentre Plus w Acton.

Nowy punkt ma pełnić funkcję „mostu” między lokalnym rynkiem pracy a ogromnym zapotrzebowaniem kadrowym generowanym przez budowę szybkiej kolei. Pracowników poszukują również firmy zajmujące się powiązanymi inwestycjami rewitalizacyjnymi w rejonie Old Oak Common.

Ile jest miejsc pracy i kto już pracuje przy HS2?

Według danych przedstawionych przez DWP i HS2, przy projekcie pracuje obecnie około 30 tysięcy osób. To jednak nie koniec rekrutacji. Inwestycja jest w fazie intensywnych prac budowlanych. Dlatego realizatorzy poszukują aktywnie pracowników.

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Dotychczas zabezpieczono ponad 2000 miejsc praktyk zawodowych, a ponad 5000 osób wcześniej pozostających bez pracy rozpoczęło pracę dzięki wsparciu programu. Oznacza to, że projekt pełni nie tylko funkcję infrastrukturalną, ale również realnie wpływa na rynek pracy i aktywizację zawodową.

Jaką pracę można dostać przy HS2?

Oferty obejmują szerokie spektrum stanowisk związanych z budową, inżynierią i obsługą dużych inwestycji. To zarówno prace fizyczne na budowie, jak i specjalistyczne role techniczne oraz administracyjne.

W praktyce oznacza to możliwość zatrudnienia przy robotach ziemnych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, ale także w obszarze logistyki, planowania, bezpieczeństwa pracy czy wsparcia projektowego. Wraz z postępem inwestycji rośnie też zapotrzebowanie na osoby odpowiedzialne za instalacje systemów kolejowych, sygnalizację i testy techniczne.

Dla kogo są te miejsca pracy?

Centrum rekrutacyjne jest jako otwartą przestrzenią dla różnych grup kandydatów. Z jednej strony kierowane jest do osób bez doświadczenia, które chcą rozpocząć pracę w sektorze budowlanym lub infrastrukturalnym. Z drugiej – do wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w inżynierii, budownictwie czy zarządzaniu projektami.

Szczególny nacisk pracodawcy przy współpracy z DWP kładą na aktywizację zawodową młodych. Dlatego mogą onu rozpocząć karierę poprzez praktyki zawodowe i programy szkoleniowe. DWP podkreśla, że już istnieje 2000 takich stanowisk dla młodych osób bez doświadczenia. Dlatego obecnie projekt jednym z największych programów szkoleniowych w kraju.

Praca tymczasowa czy długoterminowa?

Charakter zatrudnienia przy HS2 zależy od etapu inwestycji oraz rodzaju stanowiska. Część prac ma charakter kontraktowy. Dlatego, że jest związana z konkretnymi etapami budowy.To oznacza zatrudnienie na czas określony.

Jednocześnie duża część projektów obejmuje wieloletnie kontrakty, ponieważ budowa, instalacja systemów kolejowych oraz późniejsze testy i uruchomienie linii rozciągają się na wiele lat. HS2 przewiduje, że sama faza testów i uruchomień będzie generować kolejne miejsca pracy jeszcze przez około dekadę.

Gdzie zgłosić się po pracę?

Nowe centrum rekrutacyjne w Londynie w Acton Jobcentre Plus działa jako punkt pierwszego kontaktu dla osób zainteresowanych pracą przy HS2 oraz innych inwestycjach w zachodnim Londynie. To tam kandydaci mogą uzyskać informacje o aktualnych rekrutacjach, wymaganiach oraz dostępnych szkoleniach.

Centrum ma również pełnić rolę doradczą, pomagając dopasować kandydatów do odpowiednich programów szkoleniowych i ofert pracy w zależności od ich doświadczenia i kwalifikacji.

Dlaczego HS2 tworzy tyle miejsc pracy?

HS2 to jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w Wielkiej Brytanii. Obejmuje budowę nowej linii kolejowej łączącej Londyn z Birmingham oraz północą kraju. To wymaga ogromnych zasobów ludzkich na każdym etapie. Od prac ziemnych po zaawansowane systemy sterowania ruchem kolejowym.

Dodatkowo rozwój wokół stacji Old Oak Common napędza kolejne inwestycje mieszkaniowe i komercyjne. Dlatego jeszcze bardziej zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników.

Nowe centrum rekrutacyjne w Londynie szansą dla młodych i niedoświadczonych

Inicjatywa DWP i HS2 ma w założeniu nie tylko obsadzić wakaty, ale też otworzyć drogę do stabilnej kariery w sektorze infrastrukturalnym. Dla wielu mieszkańców Londynu i okolic może to być szansa na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego lub powrót na rynek pracy po przerwie.