Nowe miejsca pracy w McLarenie
Nowe miejsca pracy w McLarenie / fot. Shutterstock
UKPraca i finanse
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Producent samochodów McLaren utworzy 1000 miejsc pracy w UK

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W ramach inwestycji technologicznej o wartości 450 mln funtów producent supersamochodów McLaren utworzy 1000 miejsc pracy w UK.

Sektor motoryzacyjny boryka się obecnie z dużymi problemami. Niedawno pisaliśmy o zwolnieniach w fabrykach Jaguar Land Rover, gdzie pracę ma stracić 4000 osób. JLR, który przechodzi restrukturyzację w odpowiedzi na spadającą sprzedaż i wyzwania finansowe, zatrudnia 34 000 osób w Wielkiej Brytanii. Dlatego też decyzja firmy McLaren o stworzeniu 1000 miejsc pracy, stanowi duże wsparcie dla brytyjskiej branży motoryzacyjnej.

1000 miejsc pracy w McLarenie

Nowych 1000 miejsc pracy powstanie w ramach inwestycji o wartości 450 mln funtów w centrum technologicznym firmy w Woking (hrabstwo Surrey). Położone jest w pobliżu zakładu, w którym wytwarzane są wszystkie pojazdy tej marki.

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McLaren, który w ubiegłym roku połączył się z brytyjskim startupem Forseven Holdings (zajmującym się pojazdami elektrycznymi klasy premium), zatrudnia obecnie 2500 osób. Jak podaje dziennik „Financial Times” – wśród nowych pracowników znajdą się zarówno osoby zatrudnione pośrednio, jak i pracownicy agencji pracy tymczasowej.

Nowa strategia naprawcza firmy

McLaren Automotive, jest jednym z najbardziej znanych brytyjskich producentów samochodów sportowych. Najprawdopodobniej planuje gruntowną zmianę oferty produktowej. Firma przez lata koncentrowała się wyłącznie na samochodach o wysokich osiągach, takich jak model F1, wprowadzony na rynek w 1992 roku.

Natomiast w zeszłym roku pojawiły się doniesienia o planach stworzenia nowego SUV-a. Ma to nastąpić w ramach strategii naprawczej wdrażanej przez szefa firmy Nicka Collinsa (byłego menedżera JLR). Choć od tamtej pory nie ujawniono żadnych nowych informacji na ten temat.

Latem firma powołała nowego dyrektora kreatywnego – Davida Woodhouse’a, który wcześniej pracował dla Nissana i Forda. CYVN posiada również mniejszościowy pakiet udziałów w McLaren Racing – spółce macierzystej zespołu Formuły 1. Zdobył on dwa ostatnie tytuły mistrza świata konstruktorów i również ma siedzibę w Woking.

Mike Hawes, dyrektor generalny SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders), powiedział:

W rzeczywistości nowoczesna produkcja w coraz większym stopniu opiera się na inżynierii, automatyzacji, oprogramowaniu i technologiach cyfrowych. Co stwarza znacznie szersze możliwości rozwoju zawodowego.

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