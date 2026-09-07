Połowa pracowników w UK chce zmienić pracę w tym roku

Z najnowszego badania wynika, że coraz więcej pracowników w Wielkiej Brytanii chce zmienić pracę. Okazuje się także, że awans i równowaga między życiem zawodowym i prywatnym napędzają zmiany w karierze.

Brytyjscy pracodawcy znajdują się pod coraz większą presją w nadchodzących miesiącach związaną z zatrzymaniem pracowników.

Coraz więcej pracowników chce zmienić pracę

Ponad połowa (aż 53 proc.) brytyjskich specjalistów planuje zmienić pracę lub już rozpoczęła poszukiwania nowej pracy przed końcem roku. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez agencję rekrutacyjną Robert Half wśród 1000 dorosłych mieszkańców Wysp.

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We wspomnianej grupie znalazło się 35 proc. osób, które zamierzają rozpocząć poszukiwania, i 18 proc., które już aktywnie poszukują pracy.

W związku z powyższą sytuacją specjaliści coraz częściej mówią o „zmianie sił”. Gdyż obecnie to pracodawcy powinni zadbać o swoich pracowników, aby pozostali w firmie. Szczególnie jeśli są to specjaliści.

Jakie są motywacje do zmiany pracy?

Lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym lub bardziej dostosowany zakres obowiązków to najczęstsze powody zmiany pracy. Podało je 38 proc. respondentów. Wśród następnych wymienionych powodów znalazły się: ograniczone możliwości awansu zawodowego (35 proc.) oraz lepsze świadczenia i benefity (34 proc.).

Prawie trzech na 10 respondentów (29 proc.) stwierdziło, że czuje się niewystarczająco opłacanych. Natomiast 28 proc. chciałoby mieć większy dostęp do pracy zdalnej.

Katherine Ray, dyrektor w firmie konsultingowej Talentology, powiedziała, że obciążenie pracą i awans są ze sobą ściśle powiązane.

– Awans w karierze to nie tylko awans. To poczucie, że się rozwijasz i jesteś zauważany. Kiedy to się zatrzymuje, praca zaczyna przypominać czystą produkcję, a nie rozwój, i właśnie wtedy obciążenie pracą zaczyna wydawać się niemożliwe do opanowania – powiedziała.

Co ciekawe – pomimo gotowości pracowników do rozważenia przeprowadzki, stabilność pozostaje priorytetem. Dziewięciu na dziesięciu badanych (92 proc.) stwierdziło, że bezpieczeństwo pracy jest niezwykle lub bardzo ważne przy podejmowaniu decyzji zawodowych.