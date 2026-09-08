W ciągu najbliższych dwóch lat JLR zwolni 4000 pracowników w UK
W ciągu najbliższych dwóch lat JLR zwolni 4000 pracowników w UK / fot. Shutterstock
UKPraca i finanse
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Zwolnienia w Jaguar Land Rover. 4000 osób straci pracę

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Firma Jaguar Land Rover (JLR) zwolni 4000 pracowników w związku z problemami związanymi z chińską konkurencją. A także amerykańskimi cłami i przejściem na pojazdy elektryczne.

Zwolnienia w Jaguar Land Rover nastąpią w ciągu najbliższych dwóch lat. Dotkną głównie centralę firmy, która znajduje się w Wielkiej Brytanii. Prezes PB Balaji powiedział, że firma jest „zdeterminowana, aby wspierać wszystkich z troską, uczciwością i szacunkiem”.

Zwolnienia w Jaguar Land Rover

Długoterminowe problemy JLR pogłębiły się po tym, jak cyberatak w zeszłym roku spowodował, że firma zatrudniająca 43 000 osób na całym świecie wstrzymała produkcję na ponad miesiąc. Zwolnienia w Jaguar Land Rover nastąpią w ciągu najbliższych dwóch lat.

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JLR ma nadzieję na redukcję zatrudnienia poprzez dobrowolne zwolnienia, z terminem do 4 października. Jednak zapowiedział, że w razie potrzeby przeprowadzi zwolnienia przymusowe na mniej korzystnych warunkach. Pracownicy, których to dotyczy, otrzymają e-mail w najbliższych dniach.

PB Balaji dodał:

Branża motoryzacyjna stoi przed poważnymi wyzwaniami, związanymi ze zmianami technologicznymi w warunkach silnej konkurencji i ciągłej niepewności geopolitycznej.
Zwolnienia mają na celu zaoszczędzenie 1,7 mld funtów w ciągu najbliższych dwóch lat.

Land Rover traci sprzedaż na rzecz konkurentów z Chin
Land Rover traci sprzedaż na rzecz konkurentów z Chin / fot. Shutterstock

Konkurencja z Chin i cła Trumpa

Jak wspomnieliśmy – producent samochodów traci sprzedaż na rzecz konkurentów z Chin. Czyli kraju, który JLR początkowo postrzegał jako rynek wzrostu, a nie źródło konkurencji. Ponadto cła nałożone przez prezydenta USA Donalda Trumpa zaszkodziły firmie, która w przeciwieństwie do wielu konkurentów nie posiada fabryki w Stanach.

W swoich wynikach za rok obrotowy do końca marca JLR stwierdził, że amerykańskie cła i cyberatak były głównymi przyczynami spadku sprzedaży o jedną piątą. Do poziomu 22,9 mld funtów z 29 mld funtów w poprzednich dwóch latach.

Ian Robertson, były dyrektor BMW, powiedział w programie Today w BBC, że JLR powinien był skopiować działania rywali i rozpocząć produkcję w USA.

Największa fabryka BMW na świecie znajduje się w Spartanburgu w Karolinie Południowej. Mercedes ma swoją fabrykę dalej na południe, w Tuscaloosa. Moim zdaniem JLR nie podjął tej decyzji wystarczająco wcześnie – powiedział.

Dodał również, że JLR „nieco spóźnił się” z wejściem na rynek pojazdów elektrycznych. Jaguar wprowadził na rynek w 2018 roku model I-PACE, w pełni elektryczny SUV. Jednak elektryczny Range Rover, zapowiedziany w zeszłym tygodniu, będzie pierwszym pojazdem elektrycznym od tamtej pory.

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