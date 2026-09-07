W tym sektorze najłatwiej o pracę w Wielkiej Brytanii

Gdy liczba wakatów osiągnęła najniższy poziom od pięciu lat, coraz trudniej o pracę w Wielkiej Brytanii. Jest jednak sektor, w którym – mimo obecnej sytuacji – najłatwiej o zatrudnienie.

W Wielkiej Brytanii liczba wolnych miejsc pracy spadła do najniższego poziomu od pięciu lat. Gdy coraz trudniej o zatrudnienie, nowa analiza pokazuje, że sektor rolniczy ma najniższą liczbę kandydatów na stanowisko. A konkretnie siedmiu na wakat.

Gdzie najłatwiej o pracę w UK?

Najnowsze badania sugerują, że osoby ubiegające się o pracę w rolnictwie mają większe szanse na jej znalezienie niż osoby poszukujące zatrudnienia w jakimkolwiek innym sektorze.

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Rolnictwo odnotowało najniższą liczbę kandydatów ubiegających się o pracę w przeliczeniu na jedno stanowisko. Ale odnotowało również 9-procentowy spadek miejsc pracy w ujęciu rok do roku.

W badanym okresie liczba wolnych stanowisk była w tym sektorze znacznie niższa niż w niektórych innych sektorach. Czyli nieco poniżej 2000, w porównaniu z ponad 100 000 aktywnych stanowisk w opiece społecznej. Co ciekawe opieka społeczna sektorem z największym spadkiem rok do roku po spadku o 44 proc.

Sytuacja w innych sektorach

Kolejnymi sektorami z najniższym wskaźnikiem liczby osób przypadających na liczbę wolnych stanowisk były edukacja (8 osób aplikowało na każde stanowisko). A także sport i fitness (8 osób) oraz zdrowie i rzemiosło (9 osób).

Badania przeprowadziła grupa ubezpieczeniowa Hiscox. Przeanalizowała ona dane z Totaljobs, aby zidentyfikować obszary, w których w ciągu ostatniego roku odnotowano zwiększoną presję ze strony większej liczby kandydatów.

Rzemiosła wymagające kwalifikacji odnotowały również trzeci co do wielkości spadek liczby kandydatów w ujęciu rok do roku, o jedną trzecią (32 proc.).

Z kolei sektory takie jak opieka nad zwierzętami i policja odnotowały wzrost o ponad 100 proc. A liczba ogłoszeń wzrosła o 40 proc. rok do roku.

Dane obejmowały miejsca pracy do drugiej połowy 2025 roku. Oznacza to, że sytuacja na rynku pracy potencjalnie uległa ponownej zmianie w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Najnowsze dane świadczą o tym, jak bardzo zróżnicowany stał się brytyjski rynek pracy. Jeden z ekspertów stwierdził, że dla osób poszukujących zatrudnienia kluczowe jest zachowanie „proaktywności i dobrego przygotowania” podczas aplikowania na nowe stanowisko.