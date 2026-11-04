Zwolnienia w Virgin Media O2. Tysiące osób straci pracę

Zwolnienia w Virgin Media O2 obejmą najprawdopodobniej 25 proc. z 16 000 pracowników. Firma telekomunikacyjna zapowiada szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji. Także w obsłudze klienta.

Spółka telekomunikacyjna Virgin Media O2 zamierza zlikwidować tysiące stanowisk pracy. W ramach planu oszczędnościowego o wartości 800 mln funtów, mającego pomóc w uporaniu się z zadłużeniem sięgającym 22 mld funtów.

Zwolnienia w Virgin Media O2

Firma VMO2, której współwłaścicielami są Liberty Global oraz Telefónica, poinformowała, że 300 mln funtów z założonej kwoty oszczędności ma pochodzić z redukcji zatrudnienia. To z kolei w ciągu najbliższych dwóch lat pozwoli obniżyć wydatki na wynagrodzenia pracowników o 30 proc.

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Spółka nie podała dokładnej liczby likwidowanych etatów, jednak może to dotyczyć nawet 25 proc. z jej 16 000 pracowników. Dyrektor generalny VMO2, Lutz Schüler, powiedział:

– Choć pełniejsze informacje na temat nowego planu strategicznego przedstawimy w nadchodzących miesiącach, już teraz podejmujemy trudne decyzje, aby nadać priorytet inwestycjom i ograniczyć koszty. To wiąże się również z dostosowaniem liczebności naszego zespołu. Pozostanie w miejscu i kontynuowanie dotychczasowych działań nie wchodzi w grę. Choć wiele z tych decyzji jest bolesnych, są one niezbędne dla naszego przyszłego sukcesu i rozwoju. Virgin Media O2 musi ewoluować, a działania konieczne do osiągnięcia tego celu rozpoczynają się już teraz.

Przejście na sztuczną inteligencję

Spółka zamierza zwiększyć wykorzystanie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji (AI). Także w obszarach obsługi klienta, planowania sieci oraz zarządzania awariami. Firma posiada biura w Londynie, Reading i Dublinie.

Planowane cięcia kosztów, za sprawą których do 2029 roku firma ma oszczędzać 800 mln funtów rocznie, obejmują również ograniczenie współpracy z zewnętrznymi wykonawcami. A także weryfikację dostawców i umów w ramach łańcucha dostaw.

Zaalarmowane związki zawodowe

Noel McClean, zastępca sekretarza generalnego związku zawodowego Prospect, stwierdził, że skala redukcji będzie „niszczycielska” dla pracowników. A także znacząco wpłynie na funkcjonowanie firmy.

– Proponowana 30-procentowa redukcja kosztów zatrudnienia w VMO2 będzie druzgocąca dla osób bezpośrednio dotkniętych tymi zmianami. To oczywiście odbije się również na pracownikach, którzy pozostaną w firmie. Sytuacja w branży jest trudna, jednak cięcia na taką skalę radykalnie zmienią sposób funkcjonowania VMO2. Jako związek zawodowy mamy bogate doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu restrukturyzacji. Dlatego jesteśmy gotowi do współpracy z pracodawcą.

Natomiast związek zawodowy Communication Workers Union (CWU) wyraził nadzieję, że tak duża redukcja etatów będzie mogła zostać przeprowadzona w oparciu o dobrowolne odejścia.

– Ostatnie doniesienia, przekazane mediom, bez wątpienia wywołają u naszych członków stres i niepokój o ich długoterminowe perspektywy zawodowe. CWU chce współpracować z firmą, aby złagodzić skutki tych redukcji. I będzie apelować do pracodawcy o rozważenie rozwiązań opartych na dobrowolności – powiedział Stephen Albon, asystent sekretarza w CWU.

Firma VMO2 podjęła również kroki w celu ograniczenia nakładów inwestycyjnych. Wstrzymując dalsze inwestycje w modernizację sieci do standardu światłowodowego, która jest obecnie ukończona w 50 proc.

Zamiast tego spółka przeprowadzi niskokosztową modernizację, dzięki której większość sieci osiągnie do końca przyszłego roku prędkość przesyłu danych na poziomie 2 Gb/s.