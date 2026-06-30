Warto pospieszyć się z odczytem liczników przed podwyżką rachunków

Miliony mieszkańców Wysp mogą płacić wyższe rachunki za energię niż powinny, jeśli nie przekażą odczytu licznika przed podwyżką cen w środę.

W środę pułap cen, ustalony przez Ofgem, ma wzrosnąć o 13 proc. Gospodarstwa domowe, które nie przekażą aktualnych odczytów liczników, ryzykują, że część ich zużycia w czerwcu będzie obciążona nowymi, wyższymi stawkami.

Odczyt licznika przed podwyżką rachunków

Sam pułap cen określa maksymalne stawki za energię płacone przez gospodarstwa domowe w ramach standardowych taryf. Osoby płacące poleceniem zapłaty zauważą wzrost opłat za energię elektryczną z obecnej stawki 24,67 pensa za kilowatogodzinę do 26,11 pensa. Natomiast w przypadku gazu podwyżka rachunków nastąpi z 5,74 pensa za kWh do 7,33 pensa.

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Według nowych stawek średni rachunek za gaz i energię elektryczną wzrośnie o 221 funtów do 1862 funtów rocznie. Odzwierciedla to gwałtowny wzrost cen na światowym rynku energii spowodowany wojną z Iranem.

Szacuje się, że 5,3 mln gospodarstw domowych korzystających ze standardowych taryf bez inteligentnych liczników ryzykuje zawyżenie opłat za część zużycia w czerwcu. Stanie się tak, jeśli nie przekażą aktualnych odczytów liczników przed podwyżką, która nastąpi w środę.

Ben Gallizzi, ekspert ds. energii w serwisie porównującym ceny Uswitch, powiedział:

– Klienci, którzy nie posiadają inteligentnego licznika, powinni przesłać odczyty przed lub w środę 1 lipca, aby ich dostawca miał dokładny obraz stanu konta.

Najtańsze oferty cenowe

Obecnie jest także dobry czas na wybór najtańszego dostawcy. Dzięki temu, mimo wzrostu progu cenowego, nie będziemy musieli wcale płacić wyższych rachunków. „W tej chwili na rynku dostępnych jest 27 stałych ofert, które są tańsze niż lipcowy próg cenowy” – stwierdził Gallizzi.

Dla przykładu oferta Outfox Energy z ceną 1577 funtów rocznie dla przeciętnego gospodarstwa domowego, plasuje się o 15 proc. poniżej lipcowego limitu cenowego.

Dobrą wiadomością jest także to, że wyższa stawka obowiązuje w cieplejszych, pogodniejszych miesiącach, kiedy gospodarstwa domowe nie korzystają z ogrzewania.