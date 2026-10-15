Wzrost Real Living Wage. Pół miliona pracowników dostanie podwyżki

W związku z ogłoszonym wzrostem stawki Real Living Wage (czyli rzeczywistej płacy wystarczającej na utrzymanie) pół miliona pracowników w Wielkiej Brytanii otrzyma podwyżki.

Blisko 17 000 pracodawców – od dużych międzynarodowych korporacji po małe przedsiębiorstwa – zobowiązało się do wypłacania wynagrodzenia na poziomie Real Living Wage. Stawka ta jest obliczana w oparciu o rzeczywiste koszty podstawowych potrzeb. Takich jak mieszkanie, żywność czy rachunki za energię. Dzięki temu niemal 500 000 pracowników otrzyma podwyżki przekraczające cztery procent.

Podwyżki wynagrodzeń dla pół miliona pracowników

Stawka Real Living Wage wzrośnie teraz do 14,10 funta za godzinę w całej Wielkiej Brytanii. Oznacza to podwyżkę o 65 pensów (4,8 procent). W Londynie stawka ta wyniesie 15,45 funta za godzinę, co stanowi wzrost o 65 pensów (4,4 procent).

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Z analizy przeprowadzonej przez organizację Living Wage Foundation wynika, że pracownik otrzymujący takie wynagrodzenie zarobi w skali roku o ponad 2700 funtów więcej niż osoba zarabiająca według rządowej płacy minimalnej. Natomiast w Londynie różnica ta wynosi 5300 funtów.

Szacuje się, że co siódmy pracownik jest zatrudniony u pracodawcy stosującego stawkę „living wage”. Do grona znanych pracodawców uczestniczących w programie należą m.in. Uniqlo, Ikea, Lush, Transport for London, Nationwide Building Society oraz klub piłkarski Liverpool FC.

Real Living Wage to nie National Living Wage

Stawka Real Living Wage, ustalana niezależnie przez organizację Living Wage Foundation (LWF) w oparciu o koszty podstawowych produktów i usług, różni się od National Living Wage, czyli ustawowej płacy minimalnej wyznaczanej przez rząd.

Emily Sawh z Living Wage Foundation, powiedziała:

– Dzisiejszy wzrost stawki Real Living Wage przyniesie ogromną korzyść setkom tysięcy pracowników i ich rodzinom w całym kraju. Dzięki tej podwyżce w tym roku zyskają oni ponad 1250 funtów. Co pomoże im osiągnąć godny standard życia niezbędny do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. Mimo ogromnego wpływu tej kampanii na poziom wynagrodzeń w Wielkiej Brytanii, miliony pracowników wciąż tkwią w ubóstwie. Mimo że pracują, każdego dnia z trudem wiążą koniec z końcem.

Kampania na rzecz Living Wage obchodzi w tym roku 25-lecie swojego istnienia. Dwadzieścia pięć lat od powstania inicjatywy, ponad 16 000 brytyjskich firm przyjęło ten standard płacowy. Co siódmy pracownik w Wielkiej Brytanii pracuje w firmie przestrzegającej zasad Living Wage.