Na podstawie danych ONS wyłoniono najpopularniejsze zawody w UK
Na podstawie danych ONS wyłoniono najpopularniejsze zawody w UK / fot. Shutterstock
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Najbardziej popularne zawody w UK w 2026 roku

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Z analizy danych ONS wynika, że dwa zawody w UK wybijają się na rynku pracy i znajdują się w czołówce najbardziej popularnych. W jednym z nich pracuje także wielu Polaków.

Pełnoetatowe zawody w UK, które cieszą się największym zainteresowaniem, to te w branży opiekuńczej i oprogramowania. Zarówno wśród kobiet i mężczyzn, chociaż – jak pokazują dane – nadal istnieje duża rozbieżność w tym względzie na rynku pracy.

Jakie są najpopularniejsze zawody w UK?

Według analizy danych ONS prace z branży opiekuńczej i tworzenia oprogramowania należą do najpopularniejszych zawodów pełnoetatowych, odpowiednio wśród kobiet i mężczyzn.

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Pracownicy opieki stanowią największą grupę pracowników pełnoetatowych, z 554 000 zatrudnionych w ciągu roku do marca 2026. Stanowi to około 2,5 proc. z 21,9 miliona pracowników pełnoetatowych w Wielkiej Brytanii (nie licząc osób samozatrudnionych).

Tuż za nimi znajdują się programiści i specjaliści ds. tworzenia oprogramowania, z 492 000 pełnoetatowych pracowników. W Londynie, południowo-wschodniej i wschodniej Anglii więcej osób pracuje w tym zawodzie niż w jakimkolwiek innym. Trzecim najpopularniejszym zawodem pełnoetatowym są nauczyciele szkół średnich (399 700 pracowników).

Inne zawody zatrudniające znaczną liczbę pracowników pełnoetatowych to kierownicy finansowi i dyrektorzy (szacunkowo 340 200 pracowników). Następnie administratorzy biurowi i asystenci administracyjni (327 900). Kierownicy ds. sprzedaży i rozwoju biznesu (321 300) oraz pracownicy magazynowi (313 400).

Zawody z zakresu tworzenia oprogramowania należą do jednych z najpopularniejszych
Zawody z zakresu tworzenia oprogramowania należą do jednych z najpopularniejszych / fot. Shutterstock

Dysproporcje między kobietami i mężczyznami

Porównanie 10 najpopularniejszych zawodów zajmowanych przez kobiety i mężczyzn wykazuje bardzo niewielkie pokrycie. Tylko trzy zawody – nauczyciele szkół średnich, kierownicy finansowi i dyrektorzy oraz pracownicy opieki społecznej – pojawiają się na obu listach.

Sugeruje to, że na brytyjskim rynku pracy nadal występuje duża segregacja płciowa. A mężczyźni lub kobiety są nadreprezentowani lub niedoreprezentowani w wielu popularnych zawodach.

Kobiety stanowią dwie piąte (42 proc.) pracowników pełnoetatowych, ale zajmują zaledwie jedną piątą (20 proc.) stanowisk specjalistów IT i ponad dwie trzecie (70 proc.) stanowisk pracowników służby zdrowia. Mężczyźni zajmują dziewięć na dziesięć (91 proc.) stanowisk pełnoetatowych w zawodach rzemieślniczych. Ale tylko jedną trzecią (35 proc.) stanowisk w pracy administracyjnej.

Pięć zawodów z największą liczbą kobiet zatrudnionych na pełen etat w Wielkiej Brytanii to te związane z opieką domową. W następnej kolejności asystentki administracyjne i biurowe. A także z zakresu pielęgniarstwa (w tym pielęgniarki dyplomowane, pielęgniarki oddziałowe, przełożone, siostry zakonne i przełożone oddziałów). I nauczycielki szkół średnich i podstawowych.

Z kolei pięć zawodów z największą liczbą mężczyzn zatrudnionych na pełen etat to programiści i specjaliści ds. rozwoju oprogramowania. Następnie pracownicy magazynów, kierowcy ciężarówek. A także kierownicy ds. sprzedaży rozwoju biznesu oraz kierownicy i dyrektorzy finansowi.

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