W Szkocji powstanie ponad 40 000 nowych miejsc pracy w sektorze czystej energii

Tysiące pracowników sektora naftowego i gazowego otrzymają pomoc w przejściu do pracy w sektorze czystej energii. Zarówno rząd Szkocji jak i Wielkiej Brytanii przeznaczył na to 20 milionów funtów w ramach Clean Energy Jobs Plan.

Pracownicy sektora naftowego i gazowego w Szkocji będą mogli się przekwalifikować, aby zdobyć wysokiej jakości pracę w sektorze czystej energii. Otrzymają dostosowane wsparcie w przejściu do nowych, rozwijających się branż. Od czystej energii po zaawansowaną produkcję.

Nowe miejsca pracy w sektorze czystej energii

Rządy Wielkiej Brytanii i Szkocji inwestują 6 milionów funtów w rozszerzenie skutecznego programu rozwoju umiejętności. Do tej pory pomógł on ponad 400 pracownikom w przekwalifikowaniu.

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Natomiast rozszerzony program będzie dostępny dla większej liczby pracowników w całej Szkocji. Będą mogli zdobyć umiejętności niezbędne do uzyskania dostępu do tysięcy miejsc pracy wysokiej jakości.

Udany program pilotażowy

Inicjatywa jest tak naprawdę kontynuacją udanego programu pilotażowego w Aberdeen i Aberdeenshire. Do tej pory pomógł on 400 pracownikom z sektora naftowego i gazowego. A teraz zostanie rozszerzony na całą Szkocję.

Uprawnieni pracownicy sektora naftowego i gazowego w Szkocji będą mogli składać nowe wnioski do programu od dziś za pośrednictwem strony internetowej Funduszu Szkoleń Przejściowych – Skills Development Scotland.

Osoby, które pomyślnie przejdą program, otrzymają doradztwo zawodowe oraz dofinansowanie do szkoleń w zakresie wysoko wykwalifikowanych i poszukiwanych zawodów, takich jak spawalnictwo, elektrotechnika, budownictwo i inne.

Najnowsze dane branżowe pokazują, że w ciągu ostatnich dwóch lat w szkockich sieciach elektroenergetycznych powstało ponad 1500 nowych miejsc pracy. Tymczasem, według Renewable UK, w 2025 roku liczba miejsc pracy w brytyjskim sektorze energetyki wiatrowej osiągnęła rekordowy poziom około 55 000.

Sekretarz stanu ds. Szkocji Douglas Alexander powiedział:

– Rozszerzenie programu szkoleniowego wesprze pozycję Szkocji jako kluczowego gracza w produkcji energii w Wielkiej Brytanii. Program wesprze ponad tysiąc pracowników sektora naftowego i gazowego w ich przejściu na nowe technologie energetyczne.

– Po udanym pierwszym etapie cieszę się również, że pracownikom sektora naftowo-gazowego w Szkocji otwierają się możliwości rozwoju w różnych sektorach, takich jak obronność i zaawansowana produkcja, pozwalające wykorzystać ich specjalistyczne umiejętności i doświadczenie – dodał.