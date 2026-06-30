Kary za niepłacenie podatków dla 43 londyńskich firm
Kary za niepłacenie podatków dla 43 londyńskich firm / fot. Shutterstock
UKPraca i finanse
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HMRC napiętnowało londyńskie firmy. Dostały kary za niepłacenie podatków

Paulina Markowska
Paulina Markowska

43 londyńskie firmy znalazły się na niechlubnej liście HMRC. Urząd skarbowy nałożył na nie kary w wysokości 4,8 mln funtów za niepłacenie podatków.

HMRC napiętnowało 43 londyńskie firmy i osoby, które uniknęły płacenia dziesiątek tysięcy funtów podatków. Kilka punktów gastronomicznych, sklepów typu convenience i sklepów z e-papierosami w całej stolicy nie zapłaciło co najmniej 25 000 funtów.

Napiętnowani za niepłacenie podatków

W ramach akcji, która objęła całą Wielką Brytanię, ujawniono ponad 150 firm, które muszą zapłacić kary za niepłacenie podatków.

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Kevin Hubbard, dyrektor ds. małych firm i osób fizycznych w HMRC, powiedział:

Zbyt wiele firm na głównych ulicach handlowych działa w sposób, który podkopuje pozycję uczciwych sąsiadów, nie płacąc należnych podatków. To niesprawiedliwe wobec firm przestrzegających przepisów i społeczności, którym służą, i jesteśmy zdeterminowani, aby temu zaradzić. Wśród wymienionych firm znajdują się bary szybkiej obsługi, sklepy typu convenience i inne firmy działające na głównych ulicach handlowych w całej Wielkiej Brytanii – to dowód na to, że działania HMRC mające na celu zwalczanie nieprzestrzegania przepisów sięgają każdego zakątka kraju.

Wiele firm przy głównych ulicach w Londynie ma zaległości podatkowe
Wiele firm przy głównych ulicach w Londynie ma zaległości podatkowe / fot. Shutterstock

Zdecydowane działania HMRC

HMRC planuje przeprowadzić ponad 30 000 interwencji w latach 2026–2027 w celu zwalczania oszustw podatkowych. A także działalności przestępczej na głównych ulicach handlowych. Obejmuje to rozmieszczenie większej liczby pracowników w lokalach przy głównych ulicach handlowych i podjęcie zdecydowanych działań wobec nieuczciwych dyrektorów, którzy wielokrotnie zamykają firmy i ponownie je otwierają w innych miejscach.

Zaniżanie zarobków pracownikom

HMRC piętnuje nie tylko firmy, które zalegają z płaceniem podatków. Rośnie także liczba pracowników, którzy zgłaszają do fiskusa, zaniżanie im zarobków przez pracodawców. W związku z doniesieniami z niepłaceniem płacy minimalnej urząd skarbowy wszczął w ubiegłym roku 1137 dochodzeń w tej sprawie. Nałożył tez 335 kar dla nieuczciwych szefów o łącznej wartości 2,4 mln funtów.

Przypomnijmy, że krajowa płaca minimalna dla osób w wieku 21 lat i starszych wzrosła w kwietniu do 12,71 funta za godzinę. Natomiast dla osób w wieku 18 – 20 lat płaca minimalna wzrosła do 10,85 funta za godzinę. A dla osób w wieku 16 – 17 lat minimalna stawka godzinowa wzrosła do 8 funtów.

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