Które supermarkety są otwarte w Bank Holiday i w jakich godzinach?

Nie wszystkie sklepy w długi weekend w Wielkiej Brytanii działają w standardowych godzinach. Poniżej publikujemy informacje na temat tego, które supermarkety są otwarte w Bank Holiday, a także w jakich godzinach.

Mieszkańcy Wysp mogą cieszyć się wolnym poniedziałkiem w ramach ostatniego długiego weekendu w Wielkiej Brytanii przed kolejnym wolnym wypadającym dopiero w grudniu. W tych dniach także pracownicy handlu mają więcej wytchnienia, dlatego nie wszystkie supermarkety będą otwarte w Bank Holiday.

Które supermarkety są otwarte w Bank Holiday?

Z uwagi na to, że poniedziałek, 31 sierpnia, jest dniem wolnym od pracy, sklepy i supermarkety będą zamykane i otwierane o innych godzinach niż zwykle. Większość działa w skróconym czasie. Poniżej przedstawiamy godziny otwarcia ośmiu głównych supermarketów.

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Aldi

Sklepy Aldi będą w Anglii i Walii otwarte w sierpniowy Bank Holiday od godziny 08.00 do 20.00. Natomiast w Szkocji i Irlandii Północnej działają w standardowych godzinach. Należy jednak wspomnieć, że godziny otwarcia niektórych sklepów mogą się różnić. Dlatego też klienci powinni sprawdzić szczegółowe informacje w bazie lokalnej, na stronie internetowej sieci.

Asda

W poniedziałek sklepy Asda będą czynne dłużej – od godziny 08.00 do 22.00. Niektóre placówki ekspresowe będą działać przez 24 godziny lub do standardowej godziny zamknięcia.

Tesco

Większe supermarkety Tesco w Anglii i Walii będą czynne od godziny 08.00 do 18.00, ale sklepy ekspresowe będą czynne w standardowych godzinach.

Sainsbury’s

Godziny otwarcia Sainsbury’s będą się różnić w zależności od sklepu. Ale większość większych supermarketów będzie działać w poniedziałek od godziny 07.00 do 22.00.

M&S

Sklepy M&S będą czynne w poniedziałki w skróconych godzinach. A godziny ich zamknięcia przypadną między 18.00 a 20.00.

Waitrose

Większość sklepów Waitrose będzie czynna w poniedziałkowy Bank Holiday od 08.00 do 18.00. Przewiduje się, że mniejsze oddziały będą działać w standardowych godzinach.

Lidl

Wiele sklepów Lidl również będzie czynnych w skróconych godzinach. Najczęściej do godziny 20.00. Jednak sklepy w Londynie zamkną się dopiero o 22.00.

Morrisons

W poniedziałek większe supermarkety Morrisons w Anglii i Walii będą działać od 07.00 do 20.00. Ale wiele mniejszych sklepów będzie działać w standardowych godzinach.

Co-op

Większość supermarketów Co-op będzie czynna od 07.00 do 22.00. Jednak niektóre sklepy mogą mieć inne godziny otwarcia.