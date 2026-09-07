Praca i finanse
1 min.czytania

Jakie dokumenty są potrzebne do uznania brytyjskiej emerytury w Polsce?

Marek Piotrowski
Marek Piotrowski

Choć składki emerytalne odprowadzane w Wielkiej Brytanii nie przechodzą do Polski, to czas pracy na Wyspach może być zaliczony do polskiej emerytury. Przy osiągnięciu wystarczającej ilości przepracowanych lat w UK, można otrzymywać także brytyjską emeryturę. Jakie są potrzebne dokumenty i gdzie je składać?

Na samym początku trzeba wiedzieć, że wniosek o emeryturę składamy tylko w jednym państwie. Nie ma znaczenia, w ilu krajach pracowaliśmy. Nie ma także znaczenia, w ilu krajach odprowadzaliśmy składki emerytalne. 

Aby ZUS rozpatrzył nasze prawo do emerytury, należy najpierw złożyć do odpowiedniego oddziału wniosek o jej przyznanie. Wtedy i tylko wtedy ZUS będzie zobowiązany do rozpoczęcia kompletowania dokumentów potrzebnych do uznania prawa do emerytury.

- Advertisement -

Jakie dokumenty są potrzebne do uznania brytyjskiej emerytury w Polsce?

Formularz wniosku o emeryturę. Możesz go otrzymać w  ZUS lub możesz wypełnić online. Wówczas potrzebujesz konta na PUE ZUS oraz profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub bezpieczny podpis elektroniczny.

  • Dokument tożsamości – paszport lub dowód osobisty (do potwierdzenia danych).
  • Numer ubezpieczenia w UK, czyli National Insurance Number (NIN). Jest on absolutnie kluczowy, bo na jego podstawie sprawdzane są składki.
  • Dokumenty z okresu pracy w UK nie są potrzebne, ale w sytuacji gdy składki były błędnie naliczane przydadzą się payslipy, P60, P45, self-assessment tax return.

Jeśli pracowałeś też w Polsce będą potrzebne standardowe dokumenty emerytalne, które ZUS zbiera do Twojej polskiej emerytury (świadectwa pracy, zaświadczenia o zarobkach).

 Co jeszcze warto wiedzieć?

Nie trzeba samemu kontaktować się z UK, ZUS przekazuje wniosek. Jeśli masz okresy pracy w kilku krajach UE, wszystkie są brane pod uwagę (dzięki zasadom koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego).

Co, jeśli nigdy nie pracowałem w Polsce?

Jeśli osoba nigdy nie podjęła pracy na terenie Rzeczypospolitej, to może złożyć wniosek o emeryturę do brytyjskiej jednostki odpowiedzialnej za emeryturę. Może jednak zrobić to również za pośrednictwem ZUSu.

Wniosek jest rozpatrywany przez ZUS, jeśli ktoś pracował w Polsce lub prowadził tam swoją działalność. ZUS sam porozumie się z brytyjskim urzędem. Warto pamiętać też, że do rozpoczęcia postępowania wystarczy znać swój numer NIN. Dokumenty potwierdzające okres odprowadzania składek emerytalnych mogą się przydać szczególnie, jeśli brytyjski urząd odmówi uznania okresu przepracowanego w Wielkiej Brytanii.

 

 

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Dostajesz więcej z emerytury w UK? Uważaj – możesz oddać część pieniędzy fiskusowi

Mimo braku potrąceń na wyciągu bankowym seniorzy mogą być zobowiązani do dopłaty podatku.

Ile trzeba mieć na emeryturze, by żyć wygodnie w UK?

Aby komfortowo żyć na emeryturze, trzeba zarabiać jak elita. Inaczej będziesz ledwo wiązać koniec z końcem.

Emerytalna bomba w UK! Nawet 19 mln osób bez zabezpieczenia na starość

Brytyjska Komisja ds. Emerytur ostrzega: miliony ludzi boleśnie zderzą się z rzeczywistością po zakończeniu pracy zawodowej.

Chaos w emeryturach. Tysiące Brytyjczyków bez pieniędzy

Aż 8,5 tys. nowych emerytów w Wielkiej Brytanii doświadczyło zakłóceń w wypłatach świadczeń.

Emerytura z UK po powrocie do Polski. Czy utrata Settled Status powoduje brak emerytury?

Planujesz pobierać brytyjską emeryturę?

Zastanawiasz się, czy ma na nią wpływ status zasiedlenia?

Poznaj odpowiedzi na nurtujące pytania i dowiedz się, jak ubiegać się o State Pension przez internet.

Zobacz, jakie dane są wymagane do tego, aby aplikować o emeryturę.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

£4,8 zasiłków zabierze rząd UK w 2026. Tysiące ludzi stracą świadczenia

Od kilku miesięcy trwają skumulowane wysiłki rządu brytyjskiego, które...
Crime

Pogrzeb Jakuba Matusiaka. Skrócone lekcje i specjalne patrole. Policja przygotowuje się na tłumy, protesty i zamieszki

Pogrzeb Jakuba Matusiaka zgromadzi wiele osób, a South Bank musi przygotować się na zwiększony ruch a także protesty i zamieszki.
Praca i finanse

Wzrost gospodarczy w 2026 jest, ale rodziny w UK tego nie czują

Wzrost gospodarczy w 2026 jest, ala PKB o niczym nie świadczy! Brytyjczycy czują, że biednieją z dnia na dzień i odczuwają rosnącą frustrację!
UK

Nowy podatek akcyzowy na produkty do wapowania

HMRC przypomina sprzedawcom detalicznym o tym, aby przygotowali się na podatek akcyzowy na produkty do wapowania.
Praca i finanse

Dostałeś automatyczną karę od HMRC za Self Assessment? Sprawdź, jak ją anulować

Ponad 48 000 kar od HMRC za rozliczenie podatkowe Self Assessment zostało uchylonych po odwołaniach od decyzji zautomatyzowanego systemu.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie