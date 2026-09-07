Choć składki emerytalne odprowadzane w Wielkiej Brytanii nie przechodzą do Polski, to czas pracy na Wyspach może być zaliczony do polskiej emerytury. Przy osiągnięciu wystarczającej ilości przepracowanych lat w UK, można otrzymywać także brytyjską emeryturę. Jakie są potrzebne dokumenty i gdzie je składać?

Na samym początku trzeba wiedzieć, że wniosek o emeryturę składamy tylko w jednym państwie. Nie ma znaczenia, w ilu krajach pracowaliśmy. Nie ma także znaczenia, w ilu krajach odprowadzaliśmy składki emerytalne.

Aby ZUS rozpatrzył nasze prawo do emerytury, należy najpierw złożyć do odpowiedniego oddziału wniosek o jej przyznanie. Wtedy i tylko wtedy ZUS będzie zobowiązany do rozpoczęcia kompletowania dokumentów potrzebnych do uznania prawa do emerytury.

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Jakie dokumenty są potrzebne do uznania brytyjskiej emerytury w Polsce?

Formularz wniosku o emeryturę. Możesz go otrzymać w ZUS lub możesz wypełnić online. Wówczas potrzebujesz konta na PUE ZUS oraz profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Dokument tożsamości – paszport lub dowód osobisty (do potwierdzenia danych).

Numer ubezpieczenia w UK, czyli National Insurance Number (NIN). Jest on absolutnie kluczowy, bo na jego podstawie sprawdzane są składki.

Dokumenty z okresu pracy w UK nie są potrzebne, ale w sytuacji gdy składki były błędnie naliczane przydadzą się payslipy, P60, P45, self-assessment tax return. Jeśli pracowałeś też w Polsce będą potrzebne standardowe dokumenty emerytalne, które ZUS zbiera do Twojej polskiej emerytury (świadectwa pracy, zaświadczenia o zarobkach). Co jeszcze warto wiedzieć? Nie trzeba samemu kontaktować się z UK, ZUS przekazuje wniosek. Jeśli masz okresy pracy w kilku krajach UE, wszystkie są brane pod uwagę (dzięki zasadom koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego). Co, jeśli nigdy nie pracowałem w Polsce?

Jeśli osoba nigdy nie podjęła pracy na terenie Rzeczypospolitej, to może złożyć wniosek o emeryturę do brytyjskiej jednostki odpowiedzialnej za emeryturę. Może jednak zrobić to również za pośrednictwem ZUSu.

Wniosek jest rozpatrywany przez ZUS, jeśli ktoś pracował w Polsce lub prowadził tam swoją działalność. ZUS sam porozumie się z brytyjskim urzędem. Warto pamiętać też, że do rozpoczęcia postępowania wystarczy znać swój numer NIN. Dokumenty potwierdzające okres odprowadzania składek emerytalnych mogą się przydać szczególnie, jeśli brytyjski urząd odmówi uznania okresu przepracowanego w Wielkiej Brytanii.