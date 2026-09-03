Już wiadomo, kiedy wrócą upały do Wielkiej Brytanii

Met Office potwierdziło, kiedy wrócą upały do Wielkiej Brytanii. Po tym, jak tegoroczne lato uznano za najcieplejsze od prawie 150 lat, temperatury ponownie osiągną wysoki poziom.

Po ulewnych deszczach i burzach w miniony weekend, mieszkańcy Wysp mogą spodziewać się ponownego wzrostu temperatur. Met Office potwierdziło, kiedy wrócą upały, mimo że nie będą już tak intensywne.

Kiedy wrócą upały do UK?

Końcówka sierpnia na Wyspach była bardziej wilgotna i chłodna po pięciu następujących po sobie falach upałów, które pogrążyły większość kraju w suszy. W Wielkiej Brytanii średnia temperatura w czerwcu, lipcu i sierpniu wyniosła 16,5 stopnia Celsjusza, bijąc poprzedni sezonowy szczyt 16,1 stopnia, ustanowiony w zeszłym roku. Natomiast najwyższą temperaturę odnotowano tego lata w Kew Gardens. Wyniosła ona 38,1 stopnia Celsjusza.

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Jednak w końcówce sierpnia – w miniony weekend były w mocy żółte ostrzeżenia przed ulewnymi opadami deszczu i burzami.

W tym tygodniu z kolei temperatury ponownie osiągną wyższy poziom. Met Office poinformowało, że do godziny 16.00 w czwartek wzrosną do 26 stopni Celsjusza w Londynie. W większości rejonów będą oscylować w okolicach 20 stopni, a w Manchesterze, Cardiff i Plymouth w okolicach 21 stopni.

Synoptycy przewidują, że ciepła pogoda utrzyma się przez cały weekend. W Londynie nadal ma być 26 stopni, a w Manchesterze w niedzielę 24 stopnie Celsjusza.

W czwartek wieczorem w niektórych rejonach pojawią się opady deszczu. Mogą na nie liczyć mieszkańcy Szkocji, Walii i północnej Anglii.

Pogoda we wrześniu

Zgodnie z długoterminową prognozą pogody Met Office, pierwsza połowa września przyniesie okresy ocieplenia. Jednak będą one niestabilne. Jak podało biuro meteorologiczne: „Deszcz będzie prawdopodobnie najczęściej padał na obszarach północnych i zachodnich, podczas gdy na południu i wschodzie częściej można spodziewać się okresów suchych. Istnieje również ryzyko silnych i porywistych wiatrów. Szczególnie na północnym-zachodzie. Temperatury prawdopodobnie będą bliskie średniej, choć możliwe są krótkotrwałe okresy ocieplenia lub upału, szczególnie na południu”.