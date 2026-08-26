Na środę i czwartek wydano alerty pogodowe
Na środę i czwartek wydano alerty pogodowe / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
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Alerty pogodowe na środę i czwartek. Gwałtowne burze i ulewy

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Met Office ostrzega przed gwałtownymi burzami i ulewami, które mogą doprowadzić do powodzi, przerw w dostawie prądu i zakłóceń w podróży. Żółte alerty pogodowe wydano dla części Anglii i Walii.

W związku z gwałtownymi burzami i opadami deszczu Met Office wydało żółte alerty pogodowe. Obowiązują one między innymi w regionie Midlands, północnej, wschodniej i południowej Anglii, a także na wschodzie Walii.

Alerty pogodowe na środę i czwartek

Synoptycy twierdzą, że ulewne deszcze mogą być na tyle intensywne, że spowodują gwałtowne powodzie i utrudnienia w ruchu. Dodatkowym zagrożeniem będą burze i grad. Silne wyładowania atmosferyczne przewidywane są nie tylko na środę, ale także na czwartek.

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Met Office ostrzega, że w niektórych rejonach, w których w sierpniu nie spadła nawet kropla deszczu, w ciągu najbliższych kilku dni może wystąpić ekstremalnie deszczowa pogoda. Gwałtowność opadów jest bardzo niepokojąca, gdyż – przy suchej glebie – mogą doprowadzić do powodzi.

W środę w niektórych rejonach Anglii i Walii w ciągu zaledwie godziny może spaść nawet 20 – 30 mm deszczu. A w ciągu kilku godzin od 40 do 50 mm. Ze względu na zmienny charakter opadów, w niektórych miejscach deszcz może nie wystąpić, a aplikacje pogodowe mogą mieć trudności z uzyskaniem dokładnych informacji o prognozie.

Możliwe są także opady gradu, a także częste wyładowania atmosferyczne. Kierowcy dostali ostrzeżenie przed trudnymi warunkami w podróży. Co jest szczególnie istotne w kontekście wzmożonych wyjazdów na długi weekend sierpniowy.

W Irlandii Północnej również wystąpią przelotne opady deszczu, ale prawdopodobnie będą one mniej intensywne. Natomiast w Szkocji wielu rejonach będzie sucho, z okresami słonecznymi. Choć później na południowym-zachodzie możliwe są przelotne opady deszczu.

W wielu miejscach pojawi się poważne ryzyko powodzi
W wielu miejscach pojawi się poważne ryzyko powodzi / fot. Shutterstock

Pogoda w długi weekend

Jeszcze w piątek warunki pogodowe mają być niestabilne, gdy niż baryczny będzie przesuwał się na północny-wschód. W miarę zbliżania się długiego weekendu od Atlantyku możemy spodziewać się nadejścia kolejnego obszaru niskiego ciśnienia.

Rano w sobotę może nastąpić chwilowa poprawa niestabilnych warunków pogodowych. Jednak w niedzielę i poniedziałek najprawdopodobniej pojawią się kolejne okresy deszczu.

Ogólnie rzecz biorąc, ten tydzień przyniesie przejście od późnego lata ze słonecznym klimatem do bardziej niestabilnej pogody. Chociaż wiele obszarów będzie cieszyć się ciepłymi i wilgotnymi warunkami pogodowymi, istnieje również ryzyko ulewnych deszczy, burz i lokalnych powodzi. Dlatego warto śledzić najnowsze prognozy.

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