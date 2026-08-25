Od dzisiaj na rynku monety z wizerunkiem króla Karola. Będą poszukiwane

Po raz pierwszy do powszechnego obiegu trafią miliony monet z wizerunkiem króla Karola. Będą one poszukiwane przez kolekcjonerów. Z kolei monety z wizerunkiem królowej Elżbiety pozostają nadal prawnym środkiem płatniczym.

Od dzisiaj w kieszeniach i portfelach mieszkańców Wysp zaczną pojawiać się monety z wizerunkiem króla Karola. Ponad siedem milionów dziesięciopensówek z wizerunkiem monarchy trafi do powszechnego obiegu w UK.

Monety z wizerunkiem króla Karola poszukiwane

Monety, które 25 sierpnia trafiają do publicznego obiegu, są pierwszą okazją do wprowadzenia monet dziesięciopensowych z wizerunkiem Karola. Stanowią one czwarty nominał monety z portretem monarchy. Po stopniowym wprowadzaniu monet 5 pensów, 50 pensów i 1 funta od 2022 roku.

- Advertisement -

Mennica Królewska potwierdziła, że w całym kraju dystrybuowanych jest 600 000 monet z datą 2023 oraz 6,5 miliona z datą 2026, aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na nominał 10 pensów.

Zważywszy na to, że monety z wizerunkiem Karola stanowią zaledwie 1 proc. z 24,142 miliarda monet w obiegu w Wielkiej Brytanii, będą bardzo poszukiwane, poinformowała Mennica.

Cecha charakterystyczna nowej 10-pensówki

Nowe monety 10 pensów przedstawiają głuszca na rewersie. Projekt jest częścią kolekcji inspirowanej florą i fauną Wysp Brytyjskich, odzwierciedlając pasję króla do ochrony środowiska.

Rebecca Morgan, dyrektor Mennicy Królewskiej, powiedziała:

– To przełomowy moment dla brytyjskiej numizmatyki, ponieważ ludzie zaczynają znajdować pierwsze monety dziesięciopensowe z wizerunkiem króla.

O głuszcu pojawiającym się na monetach powiedziała:

– Mamy nadzieję, że umieszczając tego niezwykłego ptaka w milionach kieszeni i torebek, możemy wywołać ogólnokrajową dyskusję na temat gatunku, któremu grozi bezpowrotne wyginięcie z Wielkiej Brytanii.

Monety będą dostępne w urzędach pocztowych i oddziałach banków. Niektóre dziesięciopensówki będą również dostępne w kasach w Royal Mint Experience, atrakcji turystycznej Mennicy Królewskiej w południowej Walii.

Z kolei brytyjskie monety z portretem królowej Elżbiety II pozostają prawnym środkiem płatniczym i są w aktywnym obiegu. Co ma na celu zapewnienie płynnego przejścia na nowy system przy minimalnym wpływie na środowisko i kosztach.