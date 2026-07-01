Tysiące pracowników sektora publicznego bez emerytur. Co z pieniędzmi?

Opóźnienia w wypłatach świadczeń emerytalnych w Wielkiej Brytanii ponownie stawiają w centrum uwagi firmę Capita – jednego z największych prywatnych operatorów usług administracyjnych dla sektora publicznego. Sprawa dotyczy tysięcy osób, głównie byłych pracowników służby cywilnej i administracji, którzy nadal nie otrzymali należnych wyliczeń emerytur ani decyzji o wypłatach. Sytuacja wywołała poważne obawy o stabilność systemu i odpowiedzialność wykonawcy kontraktu.

Tysiące pracowników sektora publicznego bez emerytur – czym jest Capita i jak działa system?

Capita to brytyjska firma outsourcingowa. Realizuje dla państwa oraz dużych instytucji szereg usług administracyjnych, w tym obsługę systemów emerytalnych. W praktyce oznacza to, że nie wypłaca ona sama emerytur z własnych środków, lecz przetwarza dane, wylicza świadczenia i zarządza procesem administracyjnym w imieniu instytucji publicznych, takich jak Civil Service Pensions czy inne fundusze sektorowe.

W przypadku systemu emerytur służby cywilnej Capita odpowiadała za kontrakt wart około 239 milionów funtów. Jej zadaniem było zapewnienie sprawnej obsługi wniosków, przygotowanie wyliczeń emerytalnych oraz terminowe przekazywanie informacji niezbędnych do wypłat. Właśnie w tym obszarze doszło do poważnych opóźnień. Te natomiast przełożyły się na realne problemy finansowe dla beneficjentów.

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Tysiące pracowników sektora publicznego bez emerytur – gdzie doszło do załamania systemu?

Problemy narastały przez wiele miesięcy. Natomiast punkt krytyczny nastąpił wraz z przekroczeniem rządowego terminu 30 czerwca 2026 roku. To właśnie wtedy Capita miała osiągnąć znaczące postępy w realizacji kontraktu i ustabilizować system obsługi emerytur. Firma nie dotrzymała terminu. To potwierdziły zarówno związki zawodowe, jak i przedstawiciele brytyjskiego rządu.

Według relacji związków zawodowych tysiące byłych i obecnych pracowników sektora publicznego wciąż nie otrzymało nie tylko wypłat, ale nawet podstawowych wyliczeń emerytalnych. Oznacza to, że osoby przechodzące na emeryturę pozostają w zawieszeniu finansowym, bez jasnej informacji o wysokości świadczeń. Bez pieniędzy.

Przypadek Royal Mail i utrata zaufania

Sytuacja Capita pogorszyła się dodatkowo po wcześniejszych problemach w innym dużym kontrakcie – systemie emerytalnym Royal Mail. W kwietniu 2026 roku brytyjski rząd zdecydował o zakończeniu współpracy. Wskazał na niewywiązywanie się firmy z kluczowych etapów wdrożenia oraz opóźnienia w automatyzacji i obsłudze IT.

Rząd podkreślił, że Capita miała 18 miesięcy na przygotowanie systemu, jednak nie zrealizowała wielu wymaganych elementów. W efekcie rząd rozwiązał kontrakt. To jeszcze bardziej podważyło zaufanie do firmy jako operatora systemów emerytalnych.

Co dalej z wypłatami i pieniędzmi?

Formalnie środki emerytalne pracowników nie „zniknęły”. Są one częścią państwowych i zakładowych funduszy emerytalnych. Problem dotyczy jednak opóźnień w administracji, czyli przetwarzaniu danych i wydawaniu decyzji niezbędnych do uruchomienia wypłat.

Brytyjski rząd zapowiedział uruchomienie planu naprawczego i ocenę dalszych działań wobec Capita, w tym wykorzystanie dostępnych narzędzi kontraktowych do wyegzekwowania jakości usług. W przestrzeni publicznej pojawiają się również apele o możliwość przejęcia obsługi emerytur z powrotem przez instytucje państwowe.

Dla pracowników oznacza to jedno: system formalnie działa, ale jego operacyjna warstwa zawiodła. Dopóki nie zostanie przywrócona pełna sprawność administracyjna, tysiące osób nadal będzie czekać na decyzje. A te powinny być standardem w momencie przejścia na emeryturę.