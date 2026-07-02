Co można w UK odliczyć od podatku? Niektóre pozycje zaskakują

HMRC pozwala na odliczenie od podatku wielu przypadkach. Niektóre odliczenia dostępne są dla wybranych grup zawodowych, jednak większość dotyczy wszystkich podatników? Co można w UK odliczyć od podatku? Czy wiedziałeś, że możesz wstecznie rozliczyć pracę z domu, opłatę za członkostwo w związku zawodowym a nawet jazdę w ramach pracy na rowerze?

Brytyjski system podatkowy nie działa w sposób intuicyjny dla wielu pracowników. Nie polega na „wrzucaniu kosztów w koszty”, jak w działalności gospodarczej, tylko na precyzyjnie określonych ulgach. HMRC przyznaje je wyłącznie wtedy, gdy wydatek był konieczny do wykonywania pracy i nie został zwrócony przez pracodawcę. W praktyce oznacza to jedno: spora część osób co roku zostawia pieniądze w urzędzie skarbowym, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

Co można w UK odliczyć od podatku?

Praca z domu i koszty energii

Jednym z najbardziej niedocenianych obszarów jest praca zdalna. HMRC dopuszcza możliwość odliczenia części kosztów domowych. Jednak tylko w sytuacji, gdy praca z domu była wymuszona przez pracodawcę lub brakowało alternatywy w postaci biura.

- Advertisement -

W grę wchodzą przede wszystkim dodatkowe koszty prądu, ogrzewania oraz w ograniczonym zakresie koszty telefonu czy internetu, jeśli były używane do celów służbowych. Co istotne, nie chodzi tu o pełne rachunki, lecz o proporcjonalną część wynikającą z faktycznego użycia do pracy.

W 2026 roku nastąpiły zmiany prawne w odliczaniu pracy z domu, jednak niewiele osób wie, że może rozliczyć ją również wstecznie. HMRC rozlicza ulgę nawet o cztery poprzednie lata podatkowe.

Dojazdy służbowe, które nie są „codziennym dojazdem”

Jednym z najczęstszych błędów podatników jest założenie, że każdy dojazd do pracy można odliczyć. W rzeczywistości standardowy dojazd do stałego miejsca pracy nie podlega żadnej uldze.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku podróży służbowych i tzw. tymczasowych miejsc pracy. Jeśli pracownik jedzie do innej lokalizacji niż jego stałe miejsce zatrudnienia, może odzyskać koszty transportu, noclegów oraz wydatków poniesionych w trakcie delegacji, takich jak posiłki czy opłaty parkingowe. W praktyce dotyczy to m.in. osób pracujących projektowo, mobilnych lub często wysyłanych do różnych lokalizacji.

To obszar, w którym realne zwroty potrafią być znaczące, szczególnie przy częstych wyjazdach.

Własny samochód i stawki za milę

Osobną kategorią jest wykorzystywanie prywatnego samochodu do celów służbowych. Jeśli pracodawca nie zwraca pełnych kosztów, HMRC stosuje stałe stawki za przebieg.

Obecnie wynoszą one 55 pensów za milę dla pierwszych 10 tysięcy mil rocznie, a następnie 25 pensów powyżej tego limitu. W przypadku motocykli stawka to 24 pensy, a dla roweru 20 pensów za milę.

Warto podkreślić, że ta stawka obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne: paliwo, serwis, ubezpieczenie i zużycie pojazdu. Nie można ich już rozliczać osobno. Dla wielu pracowników mobilnych to jeden z najbardziej realnych sposobów odzyskania pieniędzy.

Ubrania robocze i uniformy

Kolejną kategorią są wydatki na odzież roboczą. Jednak tu HMRC stosuje wyraźne ograniczenia. Nie można odliczyć zwykłych ubrań, nawet jeśli są wymagane przez pracodawcę w określonym stylu lub kolorze. Natomiast co można w UK odliczyć od podatku?

Ulga dotyczy natomiast uniformów identyfikujących zawód lub odzieży ochronnej. Co ważne, obejmuje nie tylko zakup, ale również koszty prania, naprawy i konserwacji. W wielu zawodach stosowane są ryczałtowe kwoty. Wówczas nie trzeba zbierać rachunków.

Ulga dotyczy to szczególnie pracowników ochrony zdrowia, służb publicznych czy branż technicznych.

Składki zawodowe i obowiązkowe członkostwa

Jeżeli wykonywanie pracy wymaga przynależności do organizacji zawodowej, możliwe jest odliczenie kosztów składek. Warunek jest jeden: członkostwo musi być niezbędne do wykonywania obowiązków. Natomiast sama organizacja musi znajdować się na liście zatwierdzonej przez HMRC.

W praktyce obejmuje to m.in. licencje zawodowe, obowiązkowe stowarzyszenia branżowe czy niektóre publikacje specjalistyczne. Jeśli jednak składka ma charakter dobrowolny, ulga nie przysługuje.

Narzędzia i sprzęt potrzebny do pracy

W niektórych zawodach pracownik musi sam finansować narzędzia lub sprzęt niezbędny do wykonywania obowiązków. HMRC dopuszcza możliwość ich odliczenia, o ile mają one bezpośredni związek z pracą i nie służą w istotnym stopniu do celów prywatnych.

W przypadku droższych zakupów stosowane są zasady amortyzacji. To oznacza rozłożenie kosztu w czasie, a nie jednorazowe odliczenie.

Najważniejsza zasada, o której wielu zapomina

Co można w UK odliczyć od podatku? Choć lista ulg może wydawać się długa, najważniejsza informacja jest jedna: większość z nich nie jest przyznawana automatycznie. Trzeba je świadomie zgłosić. W wielu przypadkach można cofnąć się nawet cztery lata wstecz.

W praktyce oznacza to, że osoby, które przez lata ponosiły koszty związane z pracą, nawet niewielkie, ale regularne, często mają prawo do zwrotów. Część osób o tym nie miała pojęcia.

To nie są „luki w systemie”, tylko element konstrukcji podatku dochodowego w UK. Problem polega na tym, że działa on tylko wtedy, gdy podatnik go aktywnie wykorzystuje.