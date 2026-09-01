HMRC wysyła listy P800, ale ponad 700 tysięcy osób nie odbiera należnego zwrotu podatku

Tysiące pracowników i emerytów w Wielkiej Brytanii mogą mieć pieniądze do odzyskania od HMRC. Z opublikowanych danych wynika, że ponad 700 tysięcy gospodarstw domowych nie odebrało należnych im zwrotów podatku PAYE. Łączna wartość nieodebranych nadpłat sięga około 624 milionów funtów.

Średni zwrot może wynosić nawet 855 funtów. Dlatego warto sprawdzić swoją sytuację podatkową, szczególnie jeśli w ostatnim czasie zmieniła się praca, wysokość dochodów albo sposób otrzymywania emerytury.

HMRC wysyła listy P800 z informacją o rozliczeniu podatku

HMRC wysyła listy P800 osobom, dla których urząd wyliczył, że zapłaciły w danym roku podatkowym niewłaściwą kwotę podatku. Pismo wskazuje zarówno na nadpłatę, jak i niedopłatę.

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P800 nie jest więc zwykłym listem, który można odłożyć na później. Dokument zawiera wyliczenie przygotowane przez HMRC i może informować podatnika, że należy mu się zwrot pieniędzy. W takiej sytuacji trzeba dokładnie przeczytać pismo i sprawdzić, jakie działania wskazuje urząd.

To ważne, ponieważ otrzymanie informacji o nadpłacie nie zawsze oznacza, że pieniądze automatycznie trafią na konto bankowe.

HMRC wysyła listy P800, ale zwrot nie zawsze trafia automatycznie

Właśnie tutaj wiele osób może popełnić błąd. Jak podkreślają eksperci podatnicy często zakładają, że skoro HMRC wykryło nadpłatę, urząd sam prześle pieniądze.

Nie zawsze tak się dzieje. Jeżeli P800 informuje, że podatnik musi wystąpić o zwrot, powinien wykonać instrukcje zawarte w piśmie. W zależności od informacji przekazanych przez HMRC zwrot można uzyskać między innymi za pośrednictwem internetowej usługi bankowego przelewu, Personal Tax Account lub aplikacji HMRC. Możliwy jest również bezpośredni kontakt z urzędem.

Najważniejsze jest więc to, aby nie ignorować korespondencji od HMRC. List P800 może oznaczać, że podatnik ma do odzyskania spore pieniądze.

Dlaczego HMRC może naliczyć zbyt wysoki podatek?

Podatek PAYE jest zazwyczaj pobierany bezpośrednio z wynagrodzenia lub emerytury. System ma za zadanie pobierać właściwą kwotę, ale w praktyce wysokość podatku zależy od informacji, którymi dysponuje HMRC.

Do nadpłaty może dojść na przykład po zmianie pracy albo zastosowaniu niewłaściwego kodu podatkowego. Problem może pojawić się również wtedy, gdy ktoś pracował tylko przez część roku podatkowego, przeszedł na emeryturę lub zaczął pobierać środki z emerytury.

Znaczenie może mieć także posiadanie więcej niż jednego źródła dochodu. Jeżeli informacje dotyczące sytuacji podatnika zmieniły się, a system nie uwzględnił ich prawidłowo, podatek pobrany w ciągu roku może okazać się wyższy od należnego.

Dlatego warto zwracać uwagę nie tylko na wysokość wypłaty, ale również na kod podatkowy znajdujący się na pasku wynagrodzenia.

HMRC wysyła listy P800. Warto sprawdzić, czy nie czeka na nas zwrot

Skala problemu pokazuje, że nieodebrane zwroty podatku nie dotyczą pojedynczych przypadków. Według danych przytoczonych w materiale chodzi o ponad 730 tysięcy gospodarstw domowych oraz setki milionów funtów.

Dla konkretnej osoby może to oznaczać kilkaset funtów, które wcześniej zostały pobrane w ramach PAYE, choć ostatecznie nie powinny zostać zatrzymane w takiej wysokości.

Warto więc sprawdzić, czy w ostatnim czasie otrzymaliśmy korespondencję od HMRC. Jeżeli urząd przesłał P800, trzeba zapoznać się z wyliczeniem i instrukcjami dotyczącymi zwrotu.

Nie należy też zakładać, że brak listu P800 automatycznie oznacza brak nadpłaty. Sam materiał zwraca uwagę przede wszystkim na konieczność sprawdzenia swojej sytuacji podatkowej i kodu podatkowego.

Nie warto odkładać zwrotu podatku na później

W przypadku nadpłaty podatnik powinien zwrócić uwagę również na termin, w którym może ubiegać się o zwrot. Materiał wskazuje, powołując się na ICAEW, że podatnicy mają cztery lata od roku podatkowego, w którym zapłacili podatek PAYE, na wystąpienie o zwrot.

To oznacza, że nie warto odkładać sprawy na nieokreśloną przyszłość. Jeśli HMRC poinformowało o należnym zwrocie, najlepiej sprawdzić instrukcje i zająć się sprawą możliwie szybko.

HMRC wysyła listy P800. Nie wyrzucaj tego pisma

P800 może wyglądać jak kolejna urzędowa korespondencja, ale jego znaczenie jest znacznie większe. Dla części osób może oznaczać informację o pieniądzach, które powinny wrócić do ich kieszeni.

Ponad 700 tysięcy gospodarstw domowych, które według przytoczonych danych nie odebrały należnych zwrotów, pokazuje, że problemem nie zawsze jest brak pieniędzy. Czasami problem polega po prostu na tym, że podatnik nie sprawdził informacji od HMRC albo założył, że urząd sam wykona wszystkie czynności.

Dlatego jeśli HMRC wysyła listy P800, warto je czytać, a nie odkładać do szuflady. Sprawdzenie kodu podatkowego, informacji zawartych w P800 i instrukcji dotyczących zwrotu może pozwolić odzyskać pieniądze, które wcześniej zostały pobrane w ramach PAYE.