Termin składania aplikacji do szkół w UK jest zaskakująco wczesny. Szczególnie do secondary school, gdzie aplikacje kończą się już w październiku roku poprzedniego. Foto: Shutterstock
Termin składania aplikacji do szkół w UK jest zaskakująco wczesny. Szczególnie do secondary school, gdzie aplikacje kończą się już w październiku roku poprzedniego. Foto: Shutterstock
UK
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Zapisujesz dziecko do szkoły w UK? Nie przegap tych terminów

Anna Godlewska
Anna Godlewska

Rodzice planujący zapisanie dziecka do szkoły podstawowej lub średniej w Anglii powinni już teraz zaznaczyć w kalendarzu kluczowe daty. Zapisy do szkoły w UK zaczynają się dość wcześnie. Przegapienie terminu składania wniosku realnie zmniejsza szansę na przyjęcie dziecka do szkoły pierwszego wyboru — nawet jeśli mieszkacie w jej obwodzie.

Pierwszym krokiem jest wybór lokalnej szkoły w okolicy gdzie mieszka dziecko lub gdzie będzie mieszkać we wrześniu kiedy zacznie szkołę. Listę szkół można znaleźć na stronach councilu (przykładowa lista szkół na Ealing znajduje się pod linkiem).

Listę szkół dostępnych na terenie danego councilu można filtrować po różnych kryteriach.
Listę szkół dostępnych na terenie danego councilu można filtrować po różnych kryteriach.

Na stronie councilu znajdziemy najważniejsze informacje o szkole oraz link do stron internetowej szkoły. Należy pamiętać do szkół aplikuje się przez council a nie bezpośrednio w szkole. Szkoły nie prowadzą rekrutacji.

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Jaki jest termin składania wniosku do secondary school?

Wniosek o miejsce w szkole średniej (secondary school) trzeba złożyć do 31 października. Dotyczy to dzieci, które we wrześniu kolejnego roku szkolnego rozpoczynają naukę w Year 7. Wnioskowanie jest otwarte od września.

Kiedy poznam wynik rekrutacji do secondary school?

Decyzje dotyczące przyjęcia do szkół średnich ogłaszane są 1 marca — to tzw. National Offer Day. Tego dnia rodzice otrzymują informację, do której szkoły zostało przyjęte ich dziecko.

Jaki jest termin składania wniosku do primary school?

Dla szkół podstawowych (primary school) termin jest późniejszy — wniosek trzeba złożyć do 15 stycznia. Dotyczy to dzieci, które we wrześniu rozpoczynają naukę w Reception, czyli pierwszym roku edukacji szkolnej.

Kiedy poznam wynik rekrutacji do primary school?

Oferty miejsc w szkołach podstawowych wysyłane są 16 kwietnia.

Co się stanie, jeśli spóźnię się ze złożeniem wniosku?

Wnioski złożone po terminie są rozpatrywane później niż te złożone na czas. W praktyce oznacza mniejsze szanse na otrzymanie miejsca w szkole pierwszego wyboru — zwłaszcza w popularnych, oblężonych placówkach, gdzie liczba chętnych przewyższa liczbę wolnych miejsc. Lokalne władze oświatowe (local authority) traktują spóźnione wnioski jako rozpatrywane w drugiej kolejności, po wszystkich złożonych terminowo.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek składa się elektronicznie za pośrednictwem strony swojego lokalnego council (local authority), do którego przypisany jest adres zamieszkania dziecka. Nawet jeśli aplikujesz do szkoły, która znajduje się na terenie innego councilu. Szczegółowe informacje, w tym link do właściwego formularza dla Waszej okolicy, znajdują się na stronie rządowej.

Jak aplikować do primary i secondary school z zagranicy?

Jeśli składasz aplikację mieszkając poza UK, składasz ją do councilu na obszarze, w którym zamierzasz mieszkać. Może być wymagane dostarczenie potwierdzenia adresu i dowód, że będziesz mieszkał pod danym adresem zanim zacznie się szkoła.

Co jeśli dziecko ma EHC Plan?

Education, Health and Care Plan to formalny dokument dla dziecka lub młodej osoby (do 25. roku życia), która ma specjalne potrzeby edukacyjne i/lub niepełnosprawność. Określa, jakiego dodatkowego wsparcia dziecko potrzebuje w szkole. Jeśli dziecko ma EHC Plan, szkoła i odpowiedni local authority mają określone prawne obowiązki dotyczące zapewnienia wsparcia zapisanego w planie. Jeśli plan precyzuje szkołę do jakiej ma uczęszczać dziecko, placówka nie może odmówić przyjęcia!

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