Koszty wynajmu pokoju w UK osiągnęły rekordowy poziom

Nowe dane pokazują, że koszty wynajmu pokoju w Wielkiej Brytanii osiągnęły rekordowy poziom, a średnia miesięczna cena w centrum Londynu przekroczyła 1000 funtów.

Choć gwałtowny wzrost kosztów wynajmu na Wyspach obserwowany w czasie pandemii nieco wyhamował, ceny utrzymują się na znacznie wyższym poziomie niż przed 2021 rokiem.

Rekordowe koszty wynajmu pokoju

Według danych serwisu SpareRoom, który przeanalizował ponad 100 000 ogłoszeń, wynajem pojedynczego pokoju kosztuje obecnie średnio 769 funtów miesięcznie. Nowe dane pokazują, że koszty wynajmu pokoju na Wyspach osiągnęły rekordowy poziom. Natomiast średnia miesięczna cena w centrum Londynu przekroczyła 1000 funtów.

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Ustalono, że cena wynajmu pokoju w Londynie Wewnętrznym (Inner London) wynosi obecnie 1002 funty. Niemal dorównuje to rekordowi 1003 funtów odnotowanemu pod koniec 2023 roku, zanim stawki zaczęły nieznacznie spadać. W skali całego Londynu średnia cena wynosi 932 funty. Aby pozwolić sobie na wynajem przeciętnego pokoju w Londynie Wewnętrznym, konieczne są zarobki na poziomie około 40 000 funtów rocznie.

Spadek dostępności pokoi

Wzrostowi cen towarzyszy spadek dostępności pokoi na wynajem. W ciągu kwartału oferta skurczyła się o 4,7 proc. To pierwszy od roku spadek dostępności, po okresie jej gwałtownego wzrostu w trzech poprzednich kwartałach.

Matt Hutchingson, dyrektor SpareRoom stwierdził:

– Ograniczona podaż winduje czynsze, więc gwałtowny spadek liczby ofert w stolicy powinien niepokoić wszystkich. Podobnie jak brak jakiegokolwiek planu poprawy tej sytuacji.

Ponadto zwrócił uwagę na wprowadzoną niedawno ustawę o prawach najemców (Renters’ Rights Act) jako główną przyczynę podwyżek cen. Jego zdaniem przepisy te stanowią istotny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa najemców.

Z kolei Mairi MacRae, dyrektor ds. polityki i kampanii w organizacji Shelter, powiedziała:

– Czynsze rosną nie tylko z powodu spadku podaży, ale także dlatego, że skutkiem ubocznym zakazu licytacji stawek jest ustalanie wyższych cen wywoławczych przez wynajmujących. Najemcy od lat zmagają się z horrendalnie wysokimi czynszami. Zmuszeni są przeznaczać znaczną część swoich dochodów jedynie na to, by mieć dach nad głową. Przy tak niewielkiej liczbie naprawdę przystępnych cenowo mieszkań socjalnych i braku skutecznych regulacji dotyczących czynszów na rynku prywatnym, właściciele mogą bez przeszkód podnosić opłaty.

W sprawie wypowiedział się także rzecznik Ministerstwa Mieszkalnictwa:

– Nasza przełomowa ustawa o prawach najemców (Renters’ Rights Act) chroni lokatorów przed nadmiernymi podwyżkami, ograniczając ich częstotliwość do jednej rocznie. Dając jednocześnie najemcom silne narzędzia do kwestionowania stawek przewyższających średnią rynkową. A także zakazując praktyk licytowania wysokości czynszu przez potencjalnych najemców.