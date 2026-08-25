Woolworths to jeden z wielu sklepów, które na dobre zniknęły z brytyjskich ulic. Foto: Shutterstock
Woolworths to jeden z wielu sklepów, które na dobre zniknęły z brytyjskich ulic. Foto: Shutterstock
UK
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Pamiętacie Woolworths? Zauważyliście jakie jeszcze sklepy zniknęły z ulic UK?

Anna Godlewska
Anna Godlewska

Ostatnie dwadzieścia lat to okres ogromnej transformacji brytyjskiej „high street”. Kto przyjechał do UK w okolicach roku 2006 doskonale pamięta wiele ikon sklepowych, których już po prostu nie ma. Zniknęło wiele kultowych sieci sklepów, domów towarowych i marek odzieżowych. Podobnie jak w przypadku Woolworths, większość z nich przegrała walkę z cyfryzacją, wzrostem popularności zakupów online (takich jak Amazon) oraz kryzysami gospodarczymi. Zamykane sklepy w UK na zawsze zniknęły z ulic. Co sądzicie o tych zmianach?

Toys „R” Us

Rodzice doskonale znali ogromne sklepy z zabawkami Toys „R” Us. Dla wielu z nas wizyta w tym sklepie była jak powrót do dzieciństwa. Choć marka była amerykańska, stanowiła stały punkt brytyjskich parków handlowych, a także posiadała wolnostojące sklepy. Wybór zabawe i dziecięcych gadżetów był ogromny. Brytyjska filia ogłosiła upadłość w 2018 roku, zamykając wszystkie placówki.

Toys R Us w Wielkiej Brytanii. Chyba każdy rodzic z przyjemnością odwiedzał ten sklep. Foto: Shutterstock
Toys R Us w Wielkiej Brytanii. Chyba każdy rodzic z przyjemnością odwiedzał ten sklep. Foto: Shutterstock

Mothercare

Sklep z akcesoriami i ubraniami dla dzieci i niemowląt. Dla wielu polskich mam mekka zakupowa, kiedy będąc w ciąży kompletowały wyprawkę. Sklep pozycjonował się jako dobrej jakości akcesoria z wyższej półki. Posiadał edukacyjne zabawki własnej serii Early LEarning Centre, które do dziś można spotkać w wielu domach. Sieć zamknęła wszystkie swoje brytyjskie sklepy stacjonarne w 2020.

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W Mothercare można było kupić całą wyprawkę dla dziecka - od wózków, po ubranka i akcesoria a także zabawki. Foto: Shutterstock
W Mothercare można było kupić całą wyprawkę dla dziecka – od wózków, po ubranka i akcesoria a także zabawki. Foto: Shutterstock

Debenhams

Gigantyczna sieć luksusowych domów towarowych z ponad 200-letnią historią. Zbankrutowała ostatecznie w 2021 roku. Marka została wykupiona przez internetowy sklep Boohoo i obecnie istnieje wyłącznie online.

Debenhams powstał w 1778 roku jako pojedynczy sklep w Londynie. Rozrósł się  do 178 placówek. Asortyment sprzedawanych towarów obejmował odzież z półki średniej i wyższej, artykuły kosmetyczne, artykuły gospodarstwa domowego oraz meble. Foto: Shutterstock
Debenhams powstał w 1778 roku jako pojedynczy sklep w Londynie. Rozrósł się  do 178 placówek. Asortyment sprzedawanych towarów obejmował odzież z półki średniej i wyższej, artykuły kosmetyczne, artykuły gospodarstwa domowego oraz meble. Foto: Shutterstock

BHS (British Home Stores)

Kultowa sieć oferująca ubrania, artykuły domowe i oświetlenie, działająca od 1928 roku. Jej spektakularny upadek w 2016 roku i likwidacja wszystkich 164 sklepów doprowadziły do utraty 11 000 miejsc pracy i wywołały ogólnokrajowy skandal finansowy.

Topshop / Topman

Niegdyś absolutny król młodzieżowej mody ulicznej w UK, do którego pielgrzymowały gwiazdy i nastolatki. Ich flagowy sklep przy Oxford Street przyciągał tłumy. Imperium zbankrutowało na przełomie 2020/2021 roku. Marka została kupiona przez ASOS i przeniesiona całkowicie do internetu.

C&A

Popularna sieć odzieżowa. Choć w Europie kontynentalnej wciąż ma się dobrze, z brytyjskiego rynku wycofała się ostatecznie na początku lat 2000.

Blockbuster

Legendarna sieć wypożyczalni kaset VHS i płyt DVD. Przegrała walkę z Netfliksem i streamingiem. Brytyjskie oddziały zostały ostatecznie zamknięte na przełomie 2013 i 2014 roku.

Maplin

Główna i najbardziej znana sieć sklepów z elektroniką, kablami, podzespołami i gadżetami. Zamknęła wszystkie swoje placówki w 2018 roku z powodu problemów finansowych i konkurencji w sieci. Obecnie jest wyłącznie sklepem internetowym.

Comet

Sieć sklepów z elektroniką zbankrutowała w 2012 roku. Wówczas zamknięto wszystkie sklepy. W 2025 Internet obiegła informacja, że OnBuy kupił Comet i zamierza wznowić jego działalność.

Virgin Megastores

Wielkie salony z płytami muzycznymi, grami i filmami. Można było chodzić w nich godzinami, a nierzadko także spotkać różne gwiazdy. Nasz kolega redakcyjny spotkał w Virgin Madonnę.  Dawne Virgin Megastores przejęte przez Zavvi zniknęły fizycznie z ulic w 2009 roku w wyniku załamania rynku fizycznych nośników CD/DVD.

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