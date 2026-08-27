Wyjazd na długi weekend - kierowcy muszą przygotować się na korki
Wyjazd na długi weekend - kierowcy muszą przygotować się na korki / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
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Przed nami gorączkowy piątek. Miliony kierowców ruszą w drogę przed długim weekendem

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Ze względu na zbliżający się długi weekend w Wielkiej Brytanii miliony kierowców wyruszą w drogę. Służby drogowe ostrzegają przed „gorączkowym piątkiem”.

Służby przewidują „największe korki od ponad dekady” na brytyjskich drogach w ten piątek. Kierowcy wybierający się na długi weekend będą musieli wykazać się dużą cierpliwością w związku niemałym tłokiem.

Ostrzeżenie przed trudnym piątkiem dla kierowców jadących na długi weekend

RAC szacuje, że między piątkiem a poniedziałkiem 20 milionów osób będzie podróżować po brytyjskich drogach w związku z długim weekendem. Jest to najwyższa liczba od czasu, gdy RAC zaczęło analizować plany kierowców dotyczące letnich weekendów w 2015 roku.

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Przypomnijmy, że poniedziałek, 31 sierpnia jest dniem wolnym od pracy w Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Piątek na drogach ma być wyjątkowo trudny. Harriet Hernando, rzeczniczka ds. pomocy drogowej w RAC powiedziała:

W związku z rekordową liczbą wyjazdów w długi weekend, mieszkańcy Wysp wydają się być podbudowani utrzymującą się ciepłą i suchą pogodą. Dlatego z większym przekonaniem planują długi weekend pod koniec lata. Kierowcy powinni być gotowi na gorączkowy piątek i rozważyć wyruszenie w drogę przed godziną 10.00, jeśli to możliwe.

Tłok na drogach będzie utrzymywał się cały weekend

Przewiduje się, że w sobotę będzie około 3,8 miliona podróży w celach wypoczynkowych. Z kolei 3,1 miliona w niedzielę. I 3,4 miliona następnego dnia, kiedy to jednodniowi turyści będą konkurować o miejsce na drogach z osobami wracającymi z krótkich urlopów.

Kolejne 5,5 miliona podróży zostanie rozłożonych na cztery dni. A kierowcy nie są jeszcze pewni, którego dnia wyruszą w drogę.

Kierowcy powinni być gotowi na gorączkowy piątek i rozważyć wyruszenie w drogę przed godziną 10.00
Kierowcy powinni być gotowi na gorączkowy piątek i rozważyć wyruszenie w drogę przed godziną 10.00 / fot. Shutterstock

Gdzie będzie największe natężenie ruchu?

Firma zajmująca się analityką transportu, Inrix, zidentyfikowała szereg potencjalnych rejonów z największym natężeniem ruchu. Należy do nich autostrada M25 między węzłem 17. (węzeł Maple Cross) w Hertfordshire a węzłem 12. (M3/Thorpe) w Surrey. Tam oczekiwanie w korkach może trwać prawie godzinę.

Na południowym-zachodzie, autostrada M5 w kierunku południowym między węzłem 15. przy węźle Almondsbury, a węzłem 23. w kierunku Glastonbury również może być tłoczna. 75-minutowe korki z powodu osób poszukujących słońca i udających się do popularnych nadmorskich kurortów.

Większe koszty tankowania

Sierpniowy wypad na długi weekend przypada na czas, gdy cena zatankowania samochodu rodzinnego utrzymuje się na wysokim poziomie w związku z trwającą wojną w Iranie.

Zatankowanie typowego 55-litrowego samochodu rodzinnego benzyną kosztuje dziś około 89 funtów. W porównaniu z 74 funtami rok temu. A bak oleju napędowego kosztuje około 100 funtów, w porównaniu z 79 funtami w sierpniu 2025 roku.

Ankieta RAC przeprowadzona wśród prawie 3000 brytyjskich kierowców wykazała, że 13 proc. z nich zrezygnowało z planów podróży w długi weekend z powodu wyższych cen na stacjach.

Około 8 proc. stwierdziło, że nadal będzie podróżować. Ale zaoszczędzi pieniądze na innych rzeczach, takich jak nocleg i jedzenie na mieście.

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