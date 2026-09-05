Nowe zasady dla komorników w UK. Rygorystyczne przepisy ukrócą samowolkę i agresję komorników. Foto: Shutterstock
Nowe zasady dla komorników w UK. Rygorystyczne przepisy ukrócą samowolkę i agresję komorników. Foto: Shutterstock
UKPraca i finanseŻycie w UK
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Bardziej rygorystyczne zasady dla komorników w UK. Dobra wiadomość dla osób z długami

Anna Godlewska
Anna Godlewska

Rząd brytyjski wprowadził nowe, bardziej rygorystyczne zasady dotyczące komorników w Wielkiej Brytanii. Ich celem jest powstrzymanie agresywnej windykacji długów, która niejednokrotnie rujnuje życie ludzi. Eksperci zgodnie twierdzą, że nowe zasady to krok w dobrym kierunku i zmiana na lepsze. Wielokrotnie pisaliśmy o tym jak komornicy nadużywają swojej władzy i zastraszają dłużników lub wręcz działają w nielegalny sposób.

O tym jaki stres powoduje wizyta komornika w UK przekonał się każdy, kto kiedykolwiek dopuścił do tego, że jego dług trafił do windykacji. Nawet jeśli windykator zachowuje się w sposób zgodny z prawem i profesjonalny, dłużnicy ogromnie się denerwują. Czasem do tego stopnia, że wolą nie wpuścić komornika do domu. Co dopiero, gdy komornik zachowuje się w sposób agresywny, próbuje siłą wtargnąć do domu, albo zastrasza dłużnika.

Jakie są nowe zasady dla komorników w 2026 roku?

Wielu z Was będzie zaskoczonych tym, że dotychczas akredytacja tzw. Enforcement Conduct Board (ECB) była dla komorników dobrowolna. Innymi słowy komornik mógł, ale nie musiał się rejestować w organizacji sprawującej nadzór. Większość dużych firm rejestrowała się mimo to. Jednak małe firmy komornicze oraz osoby działające w pojedynkę rzadko rejestrowały się w ECB. Zmianę wprowdził dopiero obecnie Andy Burnham. Od teraz, aby posiadać certyfikat niezbędny do czynności komorniczych, dany komornik będzie musiał należeć do Enforcement Conduct Board lub być pracownikiem firmy, która należy do tej organizacji. Jest to zewnętrzny, niezależny nadzór, który kontroluję pracę komornika. Decyduje też o jego standardach pracy.

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Dłużnicy będą mogli składać reklamację

Osoba źle potraktowana przez komornika, będzie mogła również złożyć reklamację bezpośrednio do Enforcement Conduct Board. Ma to zapewnić szybsze działanie w wypadku agresywnych lub nieprzestrzegających prawa komorników. Co może, a czego nie komornik w UK?

Komornicy to zmora dłużników

Jak podaje Martin Lewis, założyciel MoneySavingExpert.com osoby z upośledzeniami, problemami psychicznymi lub starsze są trzy krotnie bardziej narażone na długi. To one właśnie są często nachodzone przez komorników. A ci nierzadko wykorzystują ich słabości w celu ściągnięcia długu.

Historie o agresywnych komornikach, którzy wykorzystują chorobę czy nawet nieznajomość języka, żeby skłonić klientów do podpisania dokumentów zna każdy z nas. Tak samo te o próbach wtargnięcia do domu dłużnika lub zabrania przedmiotów, których komornikowi zabierać nie wolno. Nowe prawo ma ukrócić te praktyki.

Niepłacony Council Tax oznacza wizytę komornika

Councile są pierwsze do ścigania długów poprzez komorników. Za długi za council tax komornik szybko zajmie konto bankowe. Zaś jeśli nie ma takiej możliwości będzie nachodził dłużnika.

Badania robione przez Money Advice Trust ujawniły, że 1.72 miliona dłużników, którzy zalegają z council tax debts zostało przekazanych do komorników w roku 2025/2026.

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